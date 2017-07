Bonn (ots) - Im Vorfeld des G20-Gipfels begrüßt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Berlin. Themen des Delegationsgesprächs werden der bevorstehende G20-Gipfel in Hamburg, die Intensivierung der bilateralen Beziehungen sowie weitere weltpolitische Fragen sein. phoenix überträgt die Statements von Angela Merkel und Xi Jinping nach den Unterzeichnungen von Regierungsabkommen und Unternehmensvereinbarungen live.



Zu Gast im Studio bei Moderator Michael Sahr ist die Journalistin Zhang Danhong, Deutsche Welle. Sie ordnet das Geschehen politisch ein und liefert Hintergründe.



