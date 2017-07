Liebe Trader,

Im TecDax-Index macht im Dienstagshandel die Wirecard-Aktie auf sich aufmerksam und setzte sich zugleich an die Spitze der Gewinnerliste. Dabei geht es um eine mögliche Übernahme des US-Wettbewerbers Worldpay - Anleger feiern dies mit einem deutlichen Kursgewinn von derzeit über sieben Prozent und einem Ausbruch über die Vorhochs von 60,90 Euro. Damit setzt sich der mittelfristige Aufwärtstrend in unverminderter Stärke weiter fort und ist ideal für einen kurzfristigen Long-Einstieg prätesteniert. Denn nach Auflösung einer größeren Konsolidierungsphase im März dieses Jahres sind weitere Kursgewinne so gut wie vorprogrammiert und können entsprechend auf der Oberseite nachgehandelt werden.

Long-Chance:

Kann der extrem starke Dienstagshandel mit einem Schlusskurs oberhalb von 60,90 Euro erfolgreich beendet werden, lautet das nächste Ziel bei Wirecard 65,00 Euro. Darüber könnte das Wertpapier sogar noch bis in den Bereich von 68,00 Euro vordringen, ehe wieder mehrwöchige Gewinnmitnahmen einsetzen und für eine Konsolidierung sorgen. Hierauf können nun interessierte Anleger über entspreche Long-Instrumente setzen und eine schöne schnelle Rendite einfahren. Die Verlustbegrenzung sollte sich dann aber noch unterhalb der runden Marke von 60,00 Euro aufhalten. Abgaben unter dieses Niveau könnte den Wert hingegen nochmal zurück auf den EMA 50 bei aktuell 56,00 Euro wieder abwärts führen. Bärisch eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen bei einem nachhaltigen Rückfall unter 55,00 Euro.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 61,81 Euro

Kursziel: 65,00 / 68,00 Euro

Stopp: < 60,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,81 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Wirecard AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 61,81 Euro; 14:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.