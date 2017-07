SEOUL (IT-Times) - Die Samsung Electronics Co Ltd. teilte heute mit, die Investitionen in die eigene Chip-Sparte drastisch aufzustocken und knapp 19 Mrd. US-Dollar zu investieren. Samsung Electronics will demzufolge mindestens 18,6 Mrd. US-Dollar in die Hand nehmen und in Südkorea in die eigene Chip-Entwicklung...

Den vollständigen Artikel lesen ...