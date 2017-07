Die Aktien von ThyssenKrupp gingen mit einem Plus von fünf Prozent in die neue Woche. Damit notiert der Titel so hoch wie letztmalig im Frühjahr 2015. Kommt es jetzt zu einem Ausbruch über den aktuellen Widerstand, lockt ein enormes Gewinnpotenzial. Die Aussichten hierfür stehen gut. Welche Strategie jetzt greift und wie Anleger dabei sein können.

