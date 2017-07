PROCOS Professional Controlling Systems AG forciert Auslandswachstum und plant Börsengang innerhalb der nächsten zwei Jahre

CORPORATE NEWS

Vaduz, 04. Juli 2017 - In einem rasant wachsenden Weltmarkt entwickelt und vertreibt PROCOS mit Sitz in Liechtenstein, die technologisch führende Software im Bereich des strategischen Performance Managements - STRATandGO

STRATandGO Performance Management ermöglicht die strukturierte Steuerung, Planung und Analyse aller Unternehmensbereiche und des Top Managements. Aus den vorhandenen Datenquellen werden tagesaktuelle, multidimensionale Analysen erstellt und die wichtigen Kennzahlen für die Leistungsmessung in einem äusserst benutzerfreundlichen GUI-Cockpit zusammengeführt.

STRATandGO bietet die permanente Kontrolle aller erfolgskritischen Parameter - mit Frühwarnung bei Abweichungen von den Zielwerten. Das Management kann so Strategieprozesse nachhaltig in die Organisation rückkoppeln und permanent auf Zielerreichung überprüfen. Komfortable Simulationsfunktionen ermöglichen Prognosen in Echtzeit. Die ermittelten Daten dienen als solide Grundlage für Entscheidungsprozesse im Bereich Controlling, Unternehmenssteuerung und Risikomanagement - denn STRATandGO gibt Antworten auf nahezu alle entscheidungsrelevanten Fragen.

Aufgrund der starken Nachfrage nach STRATandGO befindet sich PROCOS in einem umfassenden Restrukturierungsprozess, welcher die Grundlage für eine konsequente Wachstumsstrategie bildet. Nebst zielorientierten und produktspezifischen Massnahmen, verbreitert die Procos AG aktuell ihr Aktionariat, um für die Herausforderungen am internationalen Management-Softwaremarkt optimal vorbereitet zu sein.

Mit HORIZONTAS WEALTH MANAGEMENT konnte ein internationaler und strategischer Partner für die Entwicklung der Kapitalgrundlage gewonnen werden, welcher über ein hohes Mass an Know-How, sowie über eine ausgezeichnete Reputation am Finanzmarkt verfügt. Im Zuge der globalen Positionierung von STRATandGO plant PROCOS mit Unterstützung von HORIZONTAS WEALTH MANAGEMENT in den nächsten 2 Jahren die Publikumsöffnung, bzw. den Gang an eine europäische Börse.

Durch die verstärkte Präsenz in den asiatischen Märkten, sowie im mittleren Osten, ist PROCOS in der Lage, den Vertrieb und die Implementierung von STRATandGO verstärkt zu forcieren. Global agierende Firmen in stark wachsenden Wirtschaftsräumen fordern die höchstmöglichen Standards für ihre Performance Management Software - STRATandGO erfüllt diese Anforderungen.

STRATandGO ist bereits heute die technologisch führende Software für Perfomance Management Solutions und wird mit diesen Massnahmen zum weltweiten Standard avancieren.

