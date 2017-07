IRW-PRESS: Far Resources Ltd.: Far Resources dokumentiert zusätzliche spodumenhaltige Pegmatit-Gänge auf Lithium-Konzessionsgebiet Zoro in Snow Lake, Manitoba

4. Juli 2017 - Vancouver, BC, Kanada: Far Resources Ltd (CSE:FAT) (FSE:F0R) (www.farresources.com) (Far Resources oder das Unternehmen) berichtet über die neuesten Entwicklungen des Besuchs des Lithium-Konzessionsgebiets Zoro sowie über eine hubschraubergestützte Untersuchung der historischen spodumenhaltigen Gänge auf dem kürzlich optionierten Gelände und die Untersuchung von Gang Nr. 1 durch Dr. Robert Linnen von der University of Western Ontario und Dr. Tania Martins von Manitoba Geological Survey.

Far Resources Management und technische Berater haben Gang Nr. 1 untersucht und eine visuelle Einschätzung des Potenzials für mineralogische und geochemische Kontakthöfe neben den Gängen im Andesit-Muttergestein vorgenommen, um die Exploration des größeren Abschnitts des Konzessionsgebiets zu unterstützen. Anschließend wurden zu diesem Zweck Proben aus dem Bohrkern der vorigen 2 Bohrprogramme des Unternehmens genommen, die von Activation Laboratories, einem nach ISO zertifizierten Labor, analysiert werden. Über die Ergebnisse wird in einer der nächsten Pressemitteilungen berichtet werden.

Keith Anderson, President und CEO von Far Resources, äußerte sich dazu wie folgt: Wir haben ein außergewöhnliches Team von Fachleuten zusammengestellt, das uns dabei helfen wird, das Lithium-Konzessionsgebiet Zoro zu explorieren und voranzubringen. Wir sind uns sicher, dass das Fachwissen von Dr. Linnen und Dr. Martins unser Verständnis für die Liegenschaft steigern wird. Und gepaart mit der hervorragenden Arbeit von Dr. Fedikow und Orix Geoscience zur Festlegung von Bohrprogrammen und zur Entwicklung eines 3-D-Modells der Liegenschaft, positionieren wir Far Resources so, dass wir das Potenzial von Zoro voll ausschöpfen können.

Die Untersuchung von Ausbissen an und neben den spodumenhaltigen Gängen 5 und 7 durch das Team weist darauf hin, dass weitere Pegmatitgänge vorhanden sind. Zuvor haben Splitterproben und Analysen aus den Gängen 5 und 7 durch das Unternehmen Li2O-Gehalte von 1,46 bis 6,35% in Gang Nr. 5 und 1,35-2,91% in Gang 7 ergeben (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2017). Die neuen Gänge zeigten sich in verschiedenen Gängen und Gruben sowie in Ausbissen zwischen den Gängen 5 und 7. Über diese neuen Zonen mit spodumenhaltigem Pegmatit war in den Bewertungsunterlagen der Regierung von Manitoba zuvor nicht berichtet worden. Dementsprechend gibt es ein Potenzial für neue spodumenhaltige Gänge neben den Gängen 2, 3 und 6 auf der Liegenschaft, und das Gebiet wird im Fokus der anstehenden Feldarbeiten 2017 stehen.

Orix Geosciences macht Fortschritte bei der Verbesserung des 3-D-Modells von Gang Nr. 1, an dem sich ein anstehendes Bohrprogramm orientieren soll. Ziel des Bohrporgramms ist ein verbessertes geologisches Verständnis des Lithium-Konzessionsgebiets Zoro sowie die Erstellung eines technischen Berichts gemäß den Anforderungen der NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Außerdem geht das Unternehmen proaktiv daran, die Möglichkeit einer Zugangsstraße zum Lithium-Konzessionsgebiet Zoro zu bewerten. Diese Zugangsstraße soll nicht nur die Exploration erleichtern, sondern auch die Möglichkeit bieten, spodumenhaltiges Erz aus der Lagerstätte bzw. den Lagerstätten zu einer Zufahrtsstelle zu bringen, von wo aus es zu einer Verarbeitungsanlage transportiert werden kann. Diese Untersuchungen und der Entwicklungsprozess für die Straße werden von Manitoba Hydro und dem Manitoba Department of Sustainable Development geführt.

President und CEO von Far Resources, Keith Anderson, sagte dazu: Die Entdeckung weiterer spodumenhaltiger Gänge neben den historischen hochgradigen Lithium-Pegmatiten auf dem Konzessionsgebiet ist aufregend und eröffnet uns neue Explorationsmöglichkeiten. Wir untersuchen außerdem die Möglichkeit für den Bau einer Zugangsstraße zum Konzessionsgebiet entlang bereits bestehender Infrastruktur, um die Exploration zu vereinfachen und möglicherweise Lithium-Erz zu einer Verarbeitungsanlage zu transportieren. Wir werden von Dr. Bob Linnen und Dr. Tania Martins bei der Entwicklung von Explorations-Tools für die Exploration auf dem Konzessionsgebiet beraten. Außerdem ist die Arbeit an unserem 3-D-Modell von Gang 1 in vollem Gange. Unser vielseitiger Ansatz zur Exploration des Konzessionsgebiets wird uns auf dem Weg zu einem NI-43-101-konformen technischen Bericht unterstützen.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Mark Fedikow, P.Geo., einer nach NI 43-101 qualifizierten Person, überprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen

Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von vielversprechenden Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Far Resources wird möglicherweise Konzessionsgebiete oder Optionen auf Konzessionsgebiete erwerben, um sein fortwährendes Ziel zu erfüllen, Rohstoff-Chancen zu lokalisieren, voranzutreiben und ihr Potenzial freizusetzen. Far Resources verfügt derzeit über zwei Mineralprojekte. Das Lithiumprojekt Zoro umfasst eine Reihe von bekannten Lithium-Pegmatit-Vorkommen und liegt in der Nähe von Snow Lake, MB. Manitoba wurde vom Fraser Institute als das weltweit zweitbeste Rechtssystem für Bergbauinvestitionen eingestuft. Das zweite Projekt ist das Projekt Winston in New Mexico, USA. Dabei handelt es sich um ein weiteres historisches Bergbaugebiet mit potenziellen Silber- und Goldlagerstätten. Auch New Mexico wird vom Fraser Institute als eines der 25 bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt eingestuft. Für umfassende Informationen über unsere derzeitigen Projekte besuchen Sie bitte unsere aktualisierte Website unter www.farresources.com. Far Resources hat die Option auf seine zu 100% unternehmenseigene Liegenschaft Tchentlo Lake in British Columbia, Kanada, an Alchemist Mining Inc. verkauft.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON FAR RESOURCES LTD. Keith C. Anderson, President 604-805-5035

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren.

