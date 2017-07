Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Dirk Nowitzki und Mick Schumacher haben beim zweiten Benefizfußballspiel "Champions for Charity" mit ihren Mannschaften erneut 100.000 Euro erspielt: Jeweils 50.000 Euro kommen Projekten der Dirk Nowitzki Stiftung und der Keep Fighting Foundation zu Gute. Schumacher & Friends setzten sich vor 16.175 Zuschauern in Mainz mit 7:6 gegen die Nowitzki All Stars durch.



Prominente Trainer und Spieler



Auf dem Platz standen zahlreiche Sportgrößen: Unter anderem die Fußball-Weltmeister Miroslav Klose und Lukas Podolski, die Olympiasieger Fabian Hambüchen und Moritz Fürste sowie die früheren Handball-Stars Pascal Hens und Stefan Kretzschmar. Die Nowitzki All Stars wurden von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz gecoacht, der auf U21-Eurpoameister Serge Gnabry setzen konnte. André Schubert standen als Trainer von Schumacher & Friends die Formel 1-Fahrer Mika Häkkinen und David Coulthard zur Verfügung.



Über "Champions for Charity"



Bereits zum zweiten Mal lud Dirk Nowitzki Sportgrößen und -fans zum Benefiz-Fußballspiel "Champions for Charity" ein, um zu Ehren und in der Tradition von Formel 1 Legende Michael Schumacher, soziale Projekte zu unterstützen.



OTS: ING-DiBa AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59133 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59133.rss2



Pressekontakt: Champions for Charity Patrick Herwarth von Bittenfeld, ING-DiBa Tel.: 069 / 27 222 66886 E-Mail: presse@champions-for-charity.de