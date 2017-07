Hamburg (ots) - Seit dem 01. Juli ist Berg Lund & Company als neue Marke für Unternehmensberatung im Markt aktiv. Das mittelständische Beratungshaus wurde 1999 als Kampmann, Berg & Partner gegründet. "Unseren langjährigen Klienten und Partnern, von denen uns viele bereits seit der Gründung von Kampmann, Berg & Partner im Jahre 1999 kennen und vertrauen, versichern wir eine konsequente Fortsetzung unseres qualitäts- und umsetzungsorientierten Beratungsansatzes. Dafür stehen wir mit einem Team exzellenter und erfahrener Persönlichkeiten", teilten die persönlich haftenden Gesellschafter Markus Berg und Dr. Torsten Lund am Samstag mit. Die strategische Ausrichtung werde auch unter dem neuen Namen beibehalten und das Leistungsspektrum sogar ausgeweitet.



Berg Lund & Company (kurz: BLC) verknüpft höchsten Qualitätsanspruch mit konsequenter Umsetzungsorientierung. Ein Schwerpunkt bleibt Financial Services. Mit einer gestärkten Partnerstruktur wird Berg Lund & Company seine Beratungstätigkeiten vom etablierten Hauptstandort in Hamburg aus noch stärker vernetzen: Markus Berg, Dr. Martin Bernhardt, Dr. Michael Cratzius, Dr. Ingo Garczorz, Dr. Marc Jochims, Dr. Torsten Lund, Dr. Claas Müller-Lankenau, Dr. Thomas Nitschke, Lars Reese, Prof. Dr. Thorsten Reitmeyer und Dr. Matthias Sattler.



Die Beratungsexperten von Berg Lund & Company bieten ein breites Leistungsspektrum zu Fragen der Unternehmensstrategie & digitalen Transformation, CRM & Vertrieb, Governance & Compliance, Fusionen & Transaktionen sowie zur operativen Exzellenz.



