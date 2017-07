Die oppositionelle israelische Arbeiterpartei wählt einen neuen Vorsitzenden. Der ehemalige Verteidigungsminister Amir Perez geht als Favorit ins Rennen. Die traditionsreiche Partei gilt jedoch als zerstritten.

Mehr als 52 000 Mitglieder der oppositionellen Arbeitspartei in Israel sind am Dienstag zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden aufgerufen. Dabei können sie in 80 Wahlstationen landesweit zwischen einer Rekordzahl von sieben Kandidaten wählen. Als Favorit gilt der ehemalige Verteidigungsminister Amir Perez (65).

"Bei diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...