ROUNDUP 2/Nach gescheiterter Übernahme: Stada tauscht Führungsspitze aus

BAD VILBEL - Nach dem jüngst gescheiterten Verkauf an Finanzinvestoren tauscht der Arzneimittelhersteller Stada die Führungsspitze aus. Sowohl Vorstandschef Matthias Wiedenfels als auch Helmut Kraft, Vorstand für Finanzen, Marketing und Vertrieb, legen mit sofortiger Wirkung ihrer Ämter nieder. Das teilte der im MDax notierte Konzern am Dienstag nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Zugleich erwägen die Investoren Bain und Cinven einen neuen Anlauf, Stada zu übernehmen.

ROUNDUP: Volkswagen kehrt auf iranischen Markt zurück

WOLFSBURG - Neustart für Volkswagen nach dem Ende der Sanktionen im Iran: Nach über 17 Jahren kehrt die Marke Volkswagen ab August auf den iranischen Markt zurück. Mit dem lokalen Partner Mammut Khodro sei ein Vertrag geschlossen worden, der zunächst den Import der Modelle Tiguan und Passat vorsehe, teilte Volkswagen am Dienstag in Wolfsburg mit. Das 1995 gegründete iranische Unternehmen ist bereits Importeur für Scania . Zunächst sollen die Autos über acht Händlerbetriebe mit dem Schwerpunkt im Raum Teheran verkauft werden. Mittel- bis langfristig erwartet die iranische Regierung einen Gesamtmarkt von drei Millionen Neuzulassungen im Jahr.

Deutscher Autoabsatz knickt im Juni ein - Ausländische Hersteller legen zu

BERLIN - Die Autoverkäufe in Deutschland sind im Juni eingeknickt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Neuzulassungen um drei Prozent auf 327 800 Autos zurück, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag in Berlin bekanntgab. Für das erste Halbjahr steht für die Industrie dennoch ein Zulassungs-Plus von drei Prozent auf gut 1,7 Millionen Autos zu Buche. Die deutschen Hersteller hatten davon in der Summe allerdings wenig.

Samsung will weitere 15,6 Milliarden Euro in seine Chipsparte investieren

SEOUL - Samsung will sein Geschäft mit Speicherchips wegen einer steigenden Nachfrage kräftig ausbauen. Für die Erweiterung zweier Halbleiterwerke in Pyeongtaek und Hwaseong will der Elektronikkonzern bis 2021 insgesamt 20,4 Billionen Won (rund 15,6 Milliarden Euro) ausgeben, wie Samsung am Dienstag mitteilte.

Tesla schafft Auslieferungsziel knapp - Engpass bei Batterien

PALO ALTO - Der Elektroautohersteller Tesla hat im ersten Halbjahr sein eigenes Auslieferungsziel knapp erreicht. Im zweiten Quartal wurden rund 22 000 Fahrzeuge ausgeliefert, wie die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk am Montag im kalifornischen Palo Alto mitteilte. Damit beläuft sich der Absatz im bisherigen Jahresverlauf auf rund 47 100 Stück. Tesla hatte als Ziel ausgegeben, in den ersten sechs Monaten 47 000 bis 50 000 Wagen auf die Straße zu bringen.

Aldi Nord plant Milliardeninvestitionen - doch es gibt eine Hürde

ESSEN - Der Discounter Aldi Nord will weltweit mehr als fünf Milliarden Euro in die Modernisierung seiner Filialen investieren. Die Geschäfte sollen durch das Umbauprojekt Aniko heller, freundlicher und auch ein Stück weit großzügiger werden. "Aniko ist eine der bedeutendsten unternehmerischen Entscheidungen in der Geschichte von Aldi-Nord", erklärte Theo Albrecht junior, Sohn des Unternehmensgründers, der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte bereits die "Bild am Sonntag" über die Pläne berichtet.

Autozulieferer Bosch peilt deutlich bessere Geschäfte an

BOXBERG - Der weltgrößte Autozulieferer Bosch erwartet deutlich bessere Geschäfte. Man rechne in diesem Jahr mit einem Umsatzplus von sieben Prozent auf rund 47 Milliarden Euro in der Kfz-Sparte "Mobility Solutions", teilte der Konzern am Dienstag in Boxberg mit. Damit würde das Plus von 5,5 Prozent im Vorjahr noch übertroffen. Wie viel Gewinn Bosch aus diesen Geschäften zieht, wurde wie üblich nicht mitgeteilt.

IPO: Prothesenhersteller Ottobock verschiebt Börsengang

DUDERSTADT - Nach dem Einstieg des schwedischen Finanzinvestors EQT hat der Duderstädter Prothesenhersteller Ottobock den geplanten Börsengang verschoben. Ziel sei nun, den Wert der Firma über fünf bis sieben Jahre "massiv zu steigern", sagte der Chef des Prothesenherstellers, Hans Georg Näder, im Gespräch mit dem "Handelsblatt" (Dienstag).

ROUNDUP: Genossen stellen Weichen für personelle Wechsel bei DZ Bank und BVR

FRANKFURT/BERLIN - Die DZ Bank stellt nach der Fusion mit der WGZ die Weichen für eine Neuordnung ihrer Führungsspitze: DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch (62) gibt seinen Posten vorzeitig zum Jahresende 2018 ab. Zum 1. Januar 2019 bekommt das genossenschaftliche Spitzeninstitut in Frankfurt nach Angaben vom Dienstag eine Doppelspitze: Uwe Fröhlich (56), derzeit Präsident des Bundesverbandes der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), und Cornelius Riese (42), derzeit Finanzvorstand der DZ Bank, sollen dann als Co-Vorstandsvorsitzende die Führung der Bank übernehmen.

