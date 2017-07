Guzhen, China (ots/PRNewswire) - Die erstmalig 1999 abgehaltene China Guzhen International Lighting Fair (die Lighting Fair) findet diesjährig vom 22. - 26. Oktober 2017 im Guzhen Convention and Exhibition Center in "Chinas Hauptstadt der Beleuchtung", der Großgemeinde Guzhen, in Zhongshan in der Provinz Guangdong statt. Zusätzlich dazu lädt die Herbstausgabe der "Guzhen Lighting Manufacturing, Supply and Services Expo 2017" (GMS) zur Teilnahme ein, die mit rund 800 hochwertigen Unternehmen und Zulieferern eine auf die Beleuchtungsindustrie konzentrierte, umfassende Plattform für Geschäft, Handel, Kommunikation und Austausch für professionelle Käufer aus mehr als 100 Ländern und Regionen rund um den Globus bietet.



Guzhen hat als Chinas größtes Zentrum für professionelle Beleuchtung, umfangreichster Marktplatz für den Großhandel und weltweit mit am stärksten spezialisierter Leuchtenmarkt im Jahre 2016 einen Bruttoproduktionswert in Höhe von 19,03 Milliarden RMB erzielt, der 70% des inländschen Markts für Beleuchtung ausmacht, und verkauft seine Produkte in über 130 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. In Anbetracht der industriellen Ressourcen von Guzhen ist die Herbstmesse vor allem auf den Export ausgerichtet. Die auf der Guzhen Lighting Fair vorgestellten Produkte decken die gesamte Lieferkette ab. Von vorgelagerten Produkten wie Rohstoffen, Maschinen und Ausrüstungen, Beleuchtungszubehör und Komponenten bis hin zu Endprodukten wie dekorative Beleuchtung, Haushaltsbeleuchtung, gewerbliche Beleuchtung sowie LED-Beleuchtung und -Technologie bietet die Guzhen Lighting Fair den Fachleuten alles, was das Herz begehrt.



Auch die 20. Guzhen Lighting Fair macht sich erneut das Konzept "Eine Ausstellungshalle und sechs Venues" ("1 + 6 Venues") voll zunutze und bindet die sechs größten Einkaufszentren der Stadt ein, die sich mit bis zu 2.000 Anbietern mit einer Fläche von über 1,5 Millionen Quadratmetern in einer gemeinsamen Ausstellung anschließen. Hier werden Top-Marken und zahlreiche spezielle und besonders präsentierte Beleuchtungsprodukte zu sehen sein. Neben den Industriegiganten und Neuvorstellungen der Branche wird es auch ein reichhaltiges Angebot an Freizeitaktivitäten für die Besucher geben. Es wird ein wahres Festival der Lichter, das mit seinem Zauber und Charme die ganze Stadt erfüllt.



Die Vorregistrierung für die 20. Guzhen Lighting Fair ist ab jetzt möglich. Sie können sich auf der offiziellen Website der Guzhen Lighting Fair anmelden und damit gleichzeitig die Registrierungsgebühr von 100 RMB sparen, die sonst bei der Registrierung vor Ort anfällt. Durch die Voranmeldung können Besucher außerdem den VIP-Dienst nutzen, der von den Veranstaltern bereitgestellt wird, und sich über die regelmäßigen E-Mails der Lighting Fair mit neuesten Nachrichten, Tipps und Hinweisen sowie Terminerinnerungen versorgen lassen.



