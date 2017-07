Die Ergebnisse des vierten Quartals von FedEx (WKN:912029) enthielten viele Hinweise auf die zukünftige Performance des Unternehmens. Sowohl FedEx als auch der Erzrivale United Parcel Service (WKN:929198) sehen sich in den nächsten Jahren großen Veränderungen gegenüber stehen, derer sich die Investoren bewusst sein sollten. Hier sind fünf Dinge aus dem letzten Quartalsbericht.

Die Investitionsausgaben steigen

Wie du in der folgenden Grafik sehen kannst, haben UPS und FedEx ihre Kapitalausgaben in den letzten Jahren erhöht. Größtenteils ist das eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage durch den elektronischen Handel. Diese hat den freien Cashflow beider Unternehmen vermindert (Anmerkung: Das Steuerjahr von FedEx endet ...

