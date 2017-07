In den meisten Anwendungen mit Abwärts-Leistungswandlern, bei denen mehrere Ausgangsspannungen erforderlich sind, die über einen einzelnen Eingang geregelt zur Verfügung stehen sollen, können Schaltregler einen hohen Eingangseffektivstrom und Rauschen am Lastpunkt (POL; Point of Load) zum Beispiel in FPGAs, DSPs und Mikroprozessoren einbringen. Um dies zu verhindern, setzen Entwickler umfangreiche Eingangsfilter ein, um leitungsgebundene elektromagnetische Störungen (EMI) und/oder abgestrahlte EMI zu reduzieren und die I2R-Systemverluste besser zu regeln.

Eine weitere technische Herausforderung, die in Systemen mit Audioverstärkern zu beachten ist, ist die Schwebungsfrequenz. Dabei handelt sich um den Frequenzunterschied zwischen den schaltenden ...

