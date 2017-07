Liebe Leser,

Barrick Gold teilt mit: Man habe einen 50%-Anteil an der Veladoro-Mine in der argentinischen Provinz San Juan verkauft. Käufer sei demnach "Shandong Gold Mining Co., Ltd", der Kaufpreis liege bei 960 Milliönchen Dollar. Das kommt nicht überraschend, denn bereits im April hatten Barrick Gold und Shandong Gold Mining eine strategische Kooperation verkündet. Schon damals war der Verkauf eines 50%-Anteils an der Veladoro-Mine explizit als Teil dieser Kooperation ... (Peter Niedermeyer)

