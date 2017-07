Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Neben einer Rangliste der Spitzenverdiener in den großen börsennotierten Unternehmen in Deutschland - die Nummer 1 arbeitete 2016 bei einem MDAX-Unternehmen - durchleuchten die Experten von DSW und Technischer Universität München auch die Details und Vergütungstendenzen oder den Gehaltsabstand zwischen Chef und Belegschaft. Seit 16 Jahren macht die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) dies auch mit Blick auf die von ihr vertretenen Aktionäre, denn überhöhte Zahlungen an die Vorstände belasten die Ertragslage der Unternehmen. Dabei liegt den DSW-Experten Transparenz besonders am Herzen, ein angemessenes Gehaltsniveau und, wie bei der Vorstellung der aktuellen Studie deutlich wurde, der Verzicht auf millionenschwere Pensionszusagen für die ohnehin gutbezahlten Manager.

Die interessantesten Aspekte der Vergütungsstudie zum Geschäftsjahr 2016:

Verdienstspitzenreiter ist kein DAX-CEO, sondern ...

Mathias Döpfner von Axel Springer, einem MDAX-Wert. Seine Vergütung schätzt Gunther Friedl von der TU München auf 19,3 Millionen Euro. Exakte Angaben zu einzelnen Vorständen finden sich im Geschäftsbericht des Medienkonzerns nicht, dank des sogenannten Opting-outs. Allerdings sind die Tage dieses "Überbleibsels aus alten, intransparenten Zeiten" gezählt, wie die DSW betont.

Vorstände sollten selbst für das Alter vorsorgen

Angesichts der teilweise üppigen Entlohnung sollten die Manager in der Lage sein, alleine für die Zeit nach dem Berufsleben vorzusorgen, so die These des DSW. Die Pensionszusagen, die sich teilweise nach der Bestellung für eine zweite Amtszeit verdoppeln, sind zwar in den Vergütungsberichten enthalten, fließen aber nicht in die Berechnung der Jahreszahlungen ein. Sie wirken sich aber in jedem Fall auf die Ertragskraft aus. So habe Daimler rund eine Viertel Milliarde Euro an Rückstellungen für Pensionsleistungen von inzwischen ausgeschiedenen Führungskräften, merkt TU-Professor Friedl an. Eine kleine Verbesserung sei zumindest, so DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler, dass vermehrt feste Beiträge für die Altersvorsorge gezahlt statt feste Leistungszusagen für das Rentenalter gemacht werden. Das verlagert das Risiko über die Höhe der dann fälligen Zahlungen von den Unternehmen auf die Manager.

Transparenz ja, aber bitte verständlich

Der Corporate-Governance-Kodex hat für eine verbesserte Transparenz gesorgt. Bei der ersten Studie vor 16 Jahren sei diese nicht einmal im Ansatz vorhanden gewesen, so Tüngler. Doch auch die Unternehmen waren nicht untätig: Immer komplexere Bezahlungssysteme lassen die Vergütung undurchschaubarer werden, auch für die Empfänger in den Vorständen und die Beschlussfasser in den Aufsichtsräten. Daher sei es nicht verwunderlich, so Tüngler, dass auch bei den Aktionären oft bzw zu oft große Ratlosigkeit herrscht.

Unzufriedenheit bei Aktionären nimmt zu

Bei drei DAX-Unternehmen (Merck, Munich Re, Prosiebensat1) haben die Aktionäre auf den Hauptversammlungen (HV) die vorgelegten Vergütungssysteme abgeschmettert. Bei SAP hatten 2016 immerhin 45 Prozent der Anteilseigner gegen das System gestimmt. Dass der Softwarekonzern dennoch keine Änderungen vornahm, resultierte 2017 fast in einer Nicht-Entlastung des Aufsichtsrats, schlussfolgert Tüngler. Lernfähiger habe sich die Deutsche Bank gezeigt: der verweigerten Zustimmung 2016 folgte in diesem Jahr ein Votum von fast 97 Prozent für das - deutlich angepasste - Vergütungssystem.

Wie lässt sich mehr Klarheit und Vergleichbarkeit erreichen?

Massive Vereinfachung und Entrümpelung sowie eine bessere Strukturierung statt Komplexität, Klauseln mit Unter- und Obergrenzen sowie eine Vielzahl an Komponenten sieht die DSW als notwendig an. Unterstützung komme dabei von der Politik aus Brüssel, wie DSW-Vergütungsexpertin Christiane Hölz betont. Im April sei die Aktionärsrechterichtlinie verabschiedet worden, die nun innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden muss. Diese sieht jährliche HV-Abstimmungen über den Vergütungsbericht vor, der Angaben zu den einzelnen Führungskräften enthalten muss.

Außerdem muss bei Änderungen der Vergütungspolitik, ansonsten mindestens alle vier Jahre, darüber abgestimmt werden. Diese sollten, so die DSW, nicht bindend, sondern empfehlend ausgestaltet sein. Insgesamt erhofft sich die Organisation durch eine bessere Vergleichbarkeit und die Darstellung der langfristigen Gehaltsentwicklung, auch im Verhältnis zu der des Unternehmens, klare Hinweise, ob die Höhe der Managerentlohnung "angemessen" ist.

Vergütung auf hohem Niveau ohne Sprünge

Im Durchschnitt verdienten die DAX-Vorstände 2016 rund 3,4 Millionen Euro. das sind 1,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die CEOs alleine kommen auf im Mittel rund 5,5 Millionen Euro. Der Anstieg fiel damit geringer aus als die Bruttolohnentwicklung in Deutschland mit plus 2,5 Prozent, wie TU-Professor Friedl betont.

Gehaltsfaktor 50 zwischen Vorstand und "normalem" Mitarbeiter

Wie im Vorjahr verdienen die Vorstände rund das 50-Fache ihrer Mitarbeiter. Vor zwei Jahren lag der Faktor noch bei 54. Allerdings liegen je nach Branche die Personalaufwendungen je Mitarbeiter weit auseinander. Spitzenreiter ist hier SAP mit 122.000 Euro, gefolgt von Deutscher Bank und Deutscher Börse mit 119.000 bzw 113.000 Euro. Bei Adidas und Fresenius sind es nur 42.000 Euro je Mitarbeiter. Mittelwert sind 67.000 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/smh/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2017 09:19 ET (13:19 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.