Knapp 67.500 Kongressbesucher in Shanghai, ein Plus von 27 Prozent gegenüber 2016

Die GSMA meldete heute die Zahl von fast 67.500Einzelbesuchern1 aus 104 Ländern und Territorien auf dem 2017 GSMA Mobile World Congress Shanghai, der vom 28. Juni bis 1. Juli in Shanghai stattfand. Die viertägige Veranstaltung lockte Führungskräfte der größten und einflussreichsten Mobilfunkanbieter, Gerätehersteller und -anbieter, Softwareunternehmen und Internetfirmen der Branche sowie zahlreiche technikbegeisterte Verbraucher an.

"Wir sind mit den Besucherzahlen des 2017 Mobile World Congress Shanghai äußerst zufrieden", erklärte John Hoffman, CEO, GSMA Ltd. "Wir haben die diesjährige Veranstaltung mit zahlreichen neuen Elementen bereichert, insbesondere in unseren "Experience Halls", die erstmalig vier lang Tage geöffnet waren. Die Show demonstriert ganz klar das "menschliche Element" der Mobiltechnik: Sie beeinflusst nahezu jeden Aspekt des täglichen Lebens von Milliarden Menschen überall auf der Welt, nicht zuletzt das Leben der über 2,7 Millionen Mobilfunknutzer hier in Asien, und zwar in unterschiedlichsten Bereichen wie Gesundheit, Finanzen, Landwirtschaft, Transport, Versorgung und natürlich Unterhaltung."

Der 2017 Mobile World Congress Shanghai beherbergte nahezu 600 Aussteller in sieben Hallen des Shanghai New International Exhibition Centre (SNIEC). Der Kongress war in der Tat international, denn über die Hälfte der teilnehmenden Firmen kam aus Ländern außerhalb Chinas. Das Konferenzprogramm umfasste 3.725 Redner, von denen über 55 Prozent Führungspositionen einnehmen, darunter mehr als 125 CEOs. Knapp 800 internationale Medien- und Industrieanalysten besuchten den Mobile World Congress Shanghai, um über die zahlreichen auf der Messe vorgestellten Branchenentwicklungen zu berichten.

Erstmalig im Jahr 2017 wurde die Smart City Expo Shanghai Pudong als Teil des Mobile World Congress Shanghai eingeführt, um die Stärken der Region im Hinblick auf intelligenten Tourismus, Smart Community und Smart Exhibition zu demonstrieren. Parallel zum Mobile World Congress Shanghai fand erneut das Shanghai Digital Information Festival im SNIEC statt. Mit fast 10.000 Besuchern und ca. 120 Ausstellern2 demonstrierte das Festival, wie Bürger in Bereichen wie Bildung, Gesundheitswesen, Reisen und Unterhaltung von Technologie profitieren können.

Der Mobile World Congress Shanghai und das Shanghai Digital Information Festival wurden offiziell am Mittwoch, 28. Juni, mit einem gemeinsamen Festakt eröffnet, an dem unter anderem Vertreter der folgenden chinesischen Behörden und Institutionen teilnahmen: Ministry of Industry and Information Technology, Cyberspace Administration of China, Shanghai Municipal Government, Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization, Shanghai Municipal Commission of Commerce, Shanghai Municipal Commission of Education, Shanghai Communications Administration, Shanghai Civil Affairs Bureau und Pudong Municipal Government.

Branchenführer gestalten das Konferenzprogramm

Das dreitägige Konferenzprogramm des Mobile World Congress Shanghai umfasste Keynotes von Führungskräften verschiedener Organisationen wie beispielsweise AsiaInfo Group, Bharti Enterprises, China Mobile, China Unicom, Chunghwa Telecom Mobile Business, Ctrl-Shift, GlobalFoundries, Huawei, Internet SocietyKDDI, Qualcomm, Seeing Machines, Telstra, The National Assembly of the Republic of Korea, The Next 3B, Trend Micro und Yingtan City (China). Eine Reihe spezieller Gipfeltreffen behandelte Themen wie 5G, Automobilindustrie, Cyber-Sicherheit, Internet der Dinge (IoT), Geräteinnovation, mobile Medien und mobile Inhalte, Virtual Reality/Augmented Reality und vieles mehr.

Neben der Konferenz beinhaltete der Mobile World Congress Shanghai zahlreiche Partnerprogramme, Foren und Seminare, in deren Rahmen die Teilnehmer ihr Wissen erweitern, Einblicke gewinnen und Best Practices austauschen konnten. Diese Bildungsveranstaltungen drehten sich um Themen wie 5G und Netzwerke der nächsten Generation, Geräte, Drohnen, Identitätskontrolle, Messaging als Plattform, Video.

Präsentation jüngster Mobilinnovation

In sieben Hallen des SNIEC fand eine Ausstellung im Rahmen des Mobile World Congress Shanghai statt, auf der sich Unternehmen des gesamten Mobil-Ökosystems sowie aus angrenzenden Branchen präsentierten. Vertreten waren unter anderem Alibaba, AsiaInfo, China Mobile, China Telecom, China Unicom, CITIC International Telecom, Datang Telecom, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise, HTC, Huawei, Nokia, PayPal, Qualcomm, Samsung, Toyota, Visa, Volkswagen und ZTE. Der Mobile World Congress Shanghai umfasste außerdem 15 Pavillons mit Exponaten aus spezifischen Ländern und Regionen.

Im Mittelpunkt der "Experience Halls" auf dem Mobile World Congress Shanghai standen vier Hauptthemen: Sport, Lifestyle, Unterhaltung und Lernen. Diese wurden unter anderem in der Device City, der Health Fitness Zone, dem Mixed Reality Home, der Sports Tech Zone und der VR AR Zone präsentiert. Außerdem hatten Besucher die Möglichkeit, einen Wettkampf der weltweit führenden Drohnenpiloten und ein Turnier der besten professionellen Spielerinnen im Mobile Gaming Tournament mitzuerleben. Das Youth Mobile Festival (YoMo) fand ebenfalls wieder in Shanghai statt. Über 14.000 Besucher nahmen an interaktiven Vorführungen, Workshops und praktischen Aktivitäten teil, die zukünftige Innovatoren fördern sollten.

Ein Highlight der "Industry Halls" war die GSMA Innovation City. In fesselnden, einzigartigen Demonstrationen aus verschiedenen Branchen wie beispielsweise Handel, Transport und Automobilindustrie erlebten Besucher der City hautnah, wie mobil vernetzte Produkte und Services die Lebensqualität von Personen, Unternehmen und Regionen in Asien sowie anderen Ländern der Welt verbessern. Zu den Partnern der Innovation City zählten BICS, Cubic Telecom, HID Global, Huawei, Guiyang City Government, KT Corporation, myFC, PayPal, Qvantel und SI-TECH.

Zum zweiten Mal in Folge war auch "4 Years From Now" (4YFN) mit 132 Startups aus 16 Ländern in Shanghai vertreten, unter anderem aus China, Deutschland, Indien, Israel, Japan, Korea und Spanien. Das 2017 4YFN-Programm umfasste die Ausstellung, Pitch Sessions, Präsentationen von Unternehmern und Industrieexperten, die 4YFN Awards sowie externe Aktivitäten, mit denen 4YFN-Teilnehmern das unternehmerisches Ökosystem Chinas vorgestellt werden sollte.

Mobile World Congress Shanghai: eine klimaneutrale Veranstaltung

Im November 2016 wurde der Mobile World Congress Shanghai erneut als kohlenstoffneutral gemäß dem PAS 2060-Standard zertifiziert, was seine Position als größte klimaneutrale Messe und Konferenz in Asien unterstreicht. Auch 2017 strebte die GSMA eine Reduzierung der Umweltbelastung durch die Veranstaltung an: Um den Stromverbrauch und die Verschwendung von Druckerzeugnissen zu senken, kamen digitale Beschilderung und elektronische Werkzeuge zum Einsatz, während die Ökobilanz in Zusammenarbeit mit den SNIEC-Ausstellern und Partnern vor Ort optimiert wurde. Im Rahmen der Maßnahmen zur Wiederverwendung und zum Recycling von Materialien während der Veranstaltung etablierte die GSMA ihr "Donation Room"-Programm in Shanghai, bei dem die Aussteller nicht genutzte Möbel am Ende der Veranstaltung an soziale Einrichtungen spenden konnten. Im Anschluss an den Mobile World Congress Shanghai 2017 strebt die GSMA eine erneute Zertifizierung an; dazu berechnet sie die gesamte Ökobilanz der Veranstaltung und gleicht überschüssige Emissionen aus.

Partner des Mobile World Congress Shanghai

Zu den Partnern des Mobile World Congress Shanghai 2017 zählten China Mobile und Huawei (Platinum Partners) sowie Snail Mobile (Gold Partner). Als globale Medienpartner waren unter anderem CNN und Mobile World Live vertreten, während BBC World News und BBC.com, Bloomberg Media, Financial Times, QQ.com und Ziff Davis zu den offiziellen Medienpartnern zählten.

"Im Namen der GSMA möchte ich allen Teilnehmern, Ausstellern, Sponsoren und Partnern danken, deren enge Zusammenarbeit die Auflage 2017 des Mobile World Congress Shanghai zu unserem bisher größten und erfolgreichsten Event gemacht hat", äußert sich Hoffman. "Unser Dank gilt auch der chinesischen Regierung sowie der Stadt Shanghai, und wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr nach Shanghai zurückzukehren und den diesjährigen Erfolg zu überbieten."

Die Berichterstattung und Video-Highlights des Mobile World Congress Shanghai finden Sie bei Mobile World Live unter www.mobileworldlive.com/mobile-world-congress-shanghai-2017. Aufzeichnungen der Keynote-Präsentationen auf dem Mobile World Congress Shanghai finden Sie ebenfalls bei Mobile World Live.

Der Mobile World Congress Shanghai 2018 findet in der Woche ab dem 25. Juni 2018 statt.

