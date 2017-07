Immer mehr Faltschachteln für bestimmte Medikamente beinhalten neben der regulatorischen Packungsbeilage zusätzliche Informationsträger, wie Patient Alert Cards oder Medical Alert Cards. Diese mitführbaren Patientenkarten stellen behandelnden Einrichtungen und Ärzten im Notfall schnell wichtige Informationen zur Verfügung.

Die August Faller Gruppe entwickelt und produziert in ihrem Werk in Binzen Lösungen für kombinierte Packungsbeilagen in unterschiedlichen Varianten: banderoliert, etikettiert oder mit Klebepunkten. Die neue Produkt-Kombination realisierte Faller für einen großen Pharmahersteller. Bei dieser Lösung wird ein Outsert mit einer in bis zu drei Sprachen verfassten Patient Alert Card kombiniert und in Folie eingeschweißt. Die Folie schützt die zusammengeführten Informationsträger sicher vor Verschmutzung und macht sie widerstandsfähiger gegen Abnutzung. Die niedrige Schrumpfspannung der nach gründlichen Tests ausgewählten Folie gewährleistet, dass sich das Produkt nicht verbiegt. Eine in die Folie eingebrachte Perforation erleichtert dem Patienten das Öffnen. Gleichzeitig sind die Informationen für den Patienten gebündelt griffbereit.

Das neue Kombiprodukt bringt zudem vor allem erhebliche Kostenvorteile für den Pharmazeuten im Abpackprozess. Da die Kombination der Packungsbeilagen wie ein einzelnes Produkt in die Faltschachtel eingespendet ...

