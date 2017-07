Berlin (ots) - Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat seinen Parteifreund Peter Tauber in der Einschätzung über den Qualifizierungsstand von Minijobbern korrigiert. "Nicht jedem Minijobber fehlt Qualifizierung, es gibt sehr unterschiedliche Gründe dafür, dass Menschen diese Form der Beschäftigung haben", sagte Laumann dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). Laumann betonte, es sei "wichtig,. dass wir allen, die keine Qualifizierung haben und fleißig sind, die Möglichkeit bieten, sich weiter zu bilden." Der CDU-Generalsekretär hatte am Dienstag einen Proteststurm auf Twitter mit der Äußerung hervorgerufen, wer "etwas Ordentliches gelernt hat, braucht keine drei Minijobs." Laumann betonte, Tauber habe sich für seine Äußerung entschuldigt "und damit ist es jetzt auch gut".



