Frankfurt - Mit Ausnahme von Palladium stand gestern der gesamte Edelmetallsektor deutlich unter Druck, so die Analysten der Commerzbank.Gold sei auf Schlusskursbasis um 1,7% gefallen und zeitweise auf 1.218 USD je Feinunze abgerutscht. Dies sei zugleich der größte prozentuale Tagesverlust seit November gewesen. Das Unterschreiten der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie habe den Preisrückgang dabei noch verstärkt. Da der US-Dollar aufgewertet habe, sei der Verlust von Gold in Euro gerechnet nicht ganz so groß gewesen. Bei 1.072 EUR je Feinunze habe es dennoch den tiefsten Stand seit 15 Monaten markiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...