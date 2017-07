Stuttgart (ots) - Der Bedarf an praxistauglichen Deutschlern-Materialien ist weiter groß. Vor allem leicht verständlich und unterhaltsam sollten die Titel sein. So, wie der Sprachlern-Comic "Halb sieben vor dem Kino" von PONS. Anhand einer witzigen Geschichte mit kurzweiligen Dialogen lernen Leser fast nebenbei die im Alltag gesprochene Sprache.



Deutsch lernen mal anders: Der Sprachlern-Comic "Halb sieben vor dem Kino" von PONS führt Anfänger mit Vorkenntnissen und Wiedereinsteiger an die deutsche Sprache heran. Der Comic verbindet eine Geschichte mit humorigen Zeichnungen und macht es so einerseits besonders leicht, die Handlung zu verstehen. Andererseits macht die Bildergeschichte Lust darauf, weiterzulesen. Im Mittelpunkt steht dabei ein Paar, das ganz normale Alltagssituationen erlebt. Zum Beispiel einen Arztbesuch, den Einkauf oder eine Festvorbereitung. So vermitteln die humorigen Dialoge ganz selbstverständlich den Wortschatz für alle wichtigen Sprechsituationen. Jede Lektion ist mit ausführlichen Grammatikerklärungen, Wortschatz und Übungen versehen. Großzügig illustrierte Lernseiten und Visualisierungen der Vokabeln sorgen zusätzlich für schnelle Lernfortschritte. "Halb sieben vor dem Kino" unterstützt somit ganz gezielt den Erwerb alltagstauglicher Sprachkompetenz - und genau das ist notwendig, um in Deutschland Fuß fassen zu können.



Der Sprachlern-Comic "Halb sieben vor dem Kino" ist ab sofort zu 14,99 Euro erhältlich.



OTS: PONS GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/41574 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_41574.rss2



Pressekontakt: PONS Verlag Anne Pelzer a.pelzer@pons.de