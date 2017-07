Die älteste Bank der Welt und die aktuelle Nummer fünf in Italien habe zuvor einem Umbau ihres Geschäftsmodells zugestimmt, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. Demnach konzentriert sie sich auf kleine und mittelständische Unternehmen sowie auf Privatkunden. Ausserdem transferiere die Bank 26,1 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...