APA ots news: Kommunalkredit emittiert erfolgreich den ersten Social Covered Bond

PRESSEAUSSENDUNG KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG

Wien (APA-ots) -

- Emissionsvolumen EUR 300 Mio. - Emission deutlich überzeichnet - Coupon von 0,375 %, Laufzeit 4 Jahre

Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat heute erfolgreich den ersten österreichischen Social Covered Bond mit einem Volumen von EUR 300 Mio. emittiert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren, bei einem Coupon von 0,375 %. Der Emission ging eine gesamteuropäische Roadshow voraus. Die Emission war deutlich überzeichnet, das Orderbuch wurde mit einem Stand von EUR 531 Mio. (von mehr als 40 Investoren) geschlossen. Die Kommunalkredit war mit dieser Transaktion in der Lage, ihre Investorenbasis zu erweitern. Es handelt sich um die erste Anleihe-Emission der Bank seit der Privatisierung im Jahr 2015.

Bei der Anleihe handelt es sich um einen Social Covered Bond gemäß den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA). Die Nettoerlöse des Social Covered Bonds werden zur Finanzierung von Projekten im Bereich der sozialen Infrastruktur, wie Bildung, Gesundheitswesen und Sozialer Wohnbau, verwendet - sowohl für die Refinanzierung des bestehenden Soziale Infrastruktur-Portfolios der Kommunalkredit als auch für neue Projekte.

Die renommierte Nachhaltigkeits-Rating-Agentur Sustainalytics hat die Umsetzung des Rahmenprogrammes für Social Covered Bonds in der Kommunalkredit geprüft und bestätigt, dass die Kommunalkredit alle Voraussetzungen zur Emission dieser Anleihe erfüllt. Den vollständigen Bericht dazu hat Sustainalytics in einer sogenannten "Second Opinion" unter folgendem Link veröffentlicht: http://www.sustainalytics.com/green-social-bond-services/ und auf der eigenen Webseite der Kommunalkredit im Bereich des Investor Relations.

