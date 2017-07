Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Peter Praet, fordert beim geldpolitischen Kurs nach wie vor Geduld und Beständigkeit. Der Belgier sieht aktuell vor allem ein Problem.

EZB-Chefvolkswirt Peter Praet sieht die Europäische Zentralbank mit ihrer Politik der großen Geldschwemme noch nicht am Ziel. "Unsere Mission ist noch nicht erfüllt", sagte Praet am Dienstag laut Redetext auf einer Veranstaltung in Rom. Geduld und Beständigkeit seien erforderlich. Zwar helle sich das wirtschaftliche Umfeld auf. "Doch die gemessene Inflation bleibt äußerst schwankungsreich", sagte der Belgier. Der zugrundeliegende Preisdruck sei nach wie vor nur verhalten. Unter anderem die schwache ...

