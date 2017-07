Berlin (ots) - Wer den G20-Gipfel in Hamburg verfolgen will, ist bei N24 und WELT.de richtig. Der Sender stellt in den Tagen des Gipfels sein Programm ab Donnerstag, dem 6. Juli weitgehend auf Live-Berichterstattung um. Vom Eintreffen der Staatsgäste aus aller Welt am Donnerstag bis zum Ende des Gipfels am Samstagabend sind N24 und WELT mit einem großen Reporter- und Moderatorenteam im Einsatz. Zuschauer und Nutzer sind damit überall und jederzeit bestens informiert.



Live aus Hamburg berichten die N24- und WELT-Reporter über den politischen Verlauf sowie das Geschehen rund um den Gipfel. Im N24-Studio ordnen die Moderatoren ein, diskutieren mit Experten, veranschaulichen zentrale Ereignisse anhand von Grafiken und zeigen die Reaktionen in den Social Networks.



Aktuell geplante Live-Berichterstattung, die sich je nach Situation noch ausweiten kann:



6. Juli von 7 bis 20 Uhr / 7. Juli von 6 bis 20 Uhr / 8. Juli von 7 bis 18 Uhr



