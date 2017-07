BERLIN (dpa-AFX) - Die AOK hat von den Parteien zur Bundestagswahl mehr Gestaltungsspielraum für die Krankenkassen verlangt. Das sagte AOK-Chef Martin Litsch am Dienstag in Berlin. So müssten die rund zehn Milliarden Euro, die die Krankenhäuser bis 2020 zusätzlich erhalten, tatsächlich in besserer Versorgung der Patienten ankommen. Schlechte Behandlungsqualität in Kliniken sollten die Kassen nicht mehr finanzieren müssen. Dazu seien mehr Vertragsmöglichkeiten zwischen Kassen und Kliniken nötig. Mehr Spielraum bräuchten die Krankenkassen auch bei der Arzneimittelversorgung. So sollten einzelne Verträge für die Versorgung mit Krebsmedikamenten und Impfstoffen wieder möglich werden./bw/DP/stw

