FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erholung zum Wochenauftakt treten die Kurse an den europäischen Aktienmärkten am Dienstag weitgehend auf der Stelle. Der DAX bröckelt am Nachmittag geringfügig um 0,1 Prozent auf 12.464 Punkte ab, der Euro-Stoxx-50 tendiert mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 3.488 Punkte ebenfalls knapp behauptet. Händler sprechen von einem ruhigen Geschäft zum Unabhängigkeitsfeiertag in den USA. Wie erwartet lässt das Geschäft am Nachmittag weiter nach.

Neue Impulse dürften nun von den Halbjahresberichten ausgehen, in den USA startet die Berichtsaison in den kommenden Tagen. Im DAX steht der Bereich um 12.500 Marke im Blick. "Er bleibt Dreh- und Angelpunkt für den DAX", sagt Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. "Bricht er darüber aus, könnte es zu einer Rally kommen", so Stanzl. Unter 12.500 bleibe der DAX dagegen korrekturanfällig.

Im Blick steht auch weiterhin der Euro. Mit 1,1344 Dollar hat er noch einen Tick nachgegeben und bleibt damit eine potenzielle Stütze besonders für die exportorientierten europäischen Werte. "Ein weiter nachgebender Euro könnte die Autowerte auf die Überholspur treiben", sagt ein Händler. VW gewinnen nach guten US-Absatzzahlen 0,5 Prozent.

In der Favoritenstellung bleiben aber zunächst noch die Finanztitel. Der europäische Stoxx-Versicherungsindex steigt um 0,4 Prozent und der Banken-Index um 0,2 Prozent. Im DAX haben Deutsche Bank mit einem Plus von 2,1 Prozent die Aktien der Commerzbank aus der Favoritenstellung verdrängt. Commerzbank sind mit einem Abschlag von 0,3 Prozent leicht ins Minus gerutscht. Grund ist laut Händlern ein Bericht der Wirtschaftswoche, nachdem der geplante Stellenabbau nicht so reibungslos vorankommt wie geplant. "Anleger tauschen deshalb aus Commerzbank in Deutsche", sagt ein Händler.

Übernahmespekulationen - bei Stada, Worldpay, Clariant und im iberischen Gasbereich

Im MDAX steigen Stada um 2,3 Prozent. Bain Capital und Cinven prüfen ein erneutes Gebot für Stada. Beide Investoren ließen in der Nacht wissen, dass sie einen Antrag auf Befreiung von der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines erneuten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots erwägen.

Im TecDAX gewinnen Wirecard gut 7 Prozent. Die Aktien des Konkurrenten Worldpay springen in London um 30 Prozent nach oben, nachdem Worldpay das Gesprächsinteresse von Vantiv und JP Morgan Chase Bank bestätigt hat. Ob es zu einem formellen Gebot kommen werde, sei aber offen, ließ Worldpay verlauten.

Clariant legen um 3,1 Prozent zu. Grund ist das Auftreten aktivistischer Investoren, die die Übernahme des US-Konkurrenten Huntsman verhindern wollen. "Die meisten am Markt dürften sich einig sein, dass die Huntsman-Übernahme nur eine Poison Pill von Clariant war, um eine eigene Übernahme zu verhindern", sagt ein Händler: "Strategisch macht sie wenig Sinn und zu teuer ist sie auch".

Für eine Überraschung sorgt die Nachricht über einen möglichen Zusammenschluss zwischen Gas Natural aus Spanien und EDP aus Portugal. Dieser würde den viertgrößten Versorger nach Marktkapitalisierung in Europa mit rund 35 Milliarden Euro schaffen, berichtet Reuters unter Berufung auf Kreise. Während es für Gas Natural um 0,1 Prozent nach unten geht, legen EDP um 1,4 Prozent zu.

Grenke auf Allzeit-Hoch

In der dritten Reihe des deutschen Markts gewinnen Grenke Leasing 3,3 Prozent und markieren mit 203,50 Euro einen neuen Rekordstand. Grenke spricht von einem "sehr erfolgreichen ersten Halbjahr 2017" und beziffert das Wachstum im Neugeschäft mit 21,7 Prozent. Die Jahresprognose wird daher auf 16 bis 21 Prozent erhöht. Zuvor war nur von 11 bis 16 Prozent die Rede.

Für kräftige Kursgewinne bei Süss Microtec sorgt die Meldung von deutlich über Erwartung liegenden Aufträgen. Im zweiten Quartal 2017 werde voraussichtlich ein Wert von rund 48 Millionen Euro erreicht und damit die bisherige Erwartung von 35 bis 45 Millionen Euro übertroffen, so das Unternehmen. Auch der Vorjahreswert von 39,2 Millionen Euro wurde damit klar gesteigert. Die Aktie steigt um knapp 7 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.491,38 -0,01 -0,43 6,10 Stoxx-50 3.157,54 -0,06 -1,91 4,88 DAX 12.472,36 -0,02 -2,95 8,63 MDAX 24.657,16 -0,18 -45,55 11,12 TecDAX 2.214,59 0,33 7,26 22,24 SDAX 10.900,72 -0,08 -8,96 14,51 FTSE 7.381,48 0,06 4,39 3,34 CAC 5.192,34 -0,07 -3,38 6,79 Bund-Future 161,97 0,23 -0,51 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 17.37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1347 -0,03% 1,1350 1,1358 +7,9% EUR/JPY 128,43 +0,14% 128,24 128,79 +4,5% EUR/CHF 1,0954 +0,15% 1,0938 1,0949 +2,3% EUR/GBP 0,8775 +0,07% 0,8769 1,1392 +3,0% USD/JPY 113,20 +0,19% 112,99 113,38 -3,2% GBP/USD 1,2932 -0,10% 1,2944 1,2939 +4,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,23 47,07 +0,3% 0,16 -17,0% Brent/ICE 49,70 49,68 +0,0% 0,02 -15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,32 1.219,34 +0,3% +3,98 +6,2% Silber (Spot) 16,08 16,14 -0,3% -0,06 +1,0% Platin (Spot) 913,15 907,50 +0,6% +5,65 +1,1% Kupfer-Future 2,66 2,68 -0,7% -0,02 +5,8% ===

