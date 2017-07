Paris - Das erste Halbjahr brachte durchaus erfreuliche Entwicklungen an den Aktienbörsen, vor allem Emerging Markets legten deutlich zu (+9,5%), Europa lag mit +6,7% nicht weit dahinter, so die Experten von Amundi Asset Management.Der schwache US-Dollar (-7,7% gegenüber dem Euro) und der schwache Yen (-4,1% gegenüber dem Euro) seien dafür verantwortlich gewesen, dass Weltaktien - in Euro gerechnet - nur um +2,3% gestiegen seien.

