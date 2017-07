Frankfurt - CBOT-Weizen hat sich innerhalb Monatsfrist um 30% verteuert und schloss gestern bei 555 US-Cents je Scheffel so hoch wie seit fast zwei Jahren nicht, so die Analysten der Commerzbank.Weizen in Paris sei gestern zwischenzeitlich auf 188 Euro je Tonne gestiegen, was dem höchsten Niveau seit August 2015 entspreche. Sommerweizen in Minneapolis notiere wegen der Trockenheit in wichtigen US-Anbaugebieten sogar auf einem 4-Jahreshoch. Ende Juni habe der Internationale Getreiderat noch eine üppigere globale Versorgungslage bei Weizen gezeichnet. Er rechne 2017/18 nicht mehr mit einem Lagerabbau, sondern mit einem ausgeglichenen Markt. Das USDA habe Mitte Juni sogar einen Überschuss von knapp 5 Mio. Tonnen prognostiziert. Die erwarteten US-Erntemengen dürften in den nächsten Berichten aber gekürzt werden.

