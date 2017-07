München (ots) - Hinter der großen, interaktiven "Wer weiß denn sowas?"-Spielewand verbergen sich auch in dieser Woche wieder jede Menge skurrile, unglaubliche und überraschende Fragen aus zwölf Kategorien. Viele sogar mit praktischem Nutzen für den Alltag Und es gibt wieder jede Menge spannende Teams, die um Bares für ihre Unterstützer spielen. So treten am Donnerstag, 13.7.2017, der Skirennläufer Felix Neureuther und sein Vater Christian Neureuther zum spannenden Familien-Duell an. Und am Freitag, 14.7.2017, liefern sich der "Tatort"-Star Mimi Fiedler und ihr Verlobter, der "In aller Freundschaft"-Schauspieler Bernhard Bettermann, einen Wettkampf auf Augenhöhe.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 10. bis 14. Juli 2017 im Überblick: Montag, 10.7. - die Schauspieler Anja Kling und Christian Berkel Dienstag, 11.7. - die Moderatoren Andrea Kiewel und Stefan Mross Mittwoch, 12.7. - die Schauspieler Antoine Monot, Jr. und Bettina Zimmermann Donnerstag, 13.7. - der Ski-Rennläufer Felix Neureuther und sein Vater Christian Neureuther Freitag, 14.7. - das Schauspieler-Paar Mimi Fiedler und Bernhard Bettermann



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas



Fotos über www.ard-foto.de



