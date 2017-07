Das türkische Militär soll von einer kurdischen Miliz kontrollierte Dörfer in Nordsyrien bombardiert haben - und dabei Hilfe von syrischen Kämpfern bekommen haben. Insgesamt soll es drei Tote geben.

Das türkische Militär hat Aktivisten zufolge von einer kurdischen Miliz kontrollierte Dörfer in Nordsyrien bombardiert und dabei drei Personen getötet. Die von Kurden betriebene Nachrichtenagentur Hawar berichtete am Dienstag, die Bombardierung habe in der Nacht ein Gebiet in der Nähe von Afrin getroffen, einer von Kurden kontrollierten Enklave.

