PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Premierminister Edouard Philippe hat in dramatischen Worten die Finanzsituation seines Landes angeprangert. "Unter dem besorgten Blick der Franzosen tanzen wir auf einem Vulkan, der immer lauter rumort", sagte Philippe am Dienstag in einer Grundsatzrede zum Regierungsprogramm vor der Nationalversammlung. "Unsere Schulden erreichen ein unerträgliches Niveau." Er kündigte an, die Staatsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftskraft innerhalb von fünf Jahren um drei Prozentpunkte zu senken. Die sogenannte Staatsquote liegt aktuell bei mehr als 56 Prozent.

Philippe versprach erneut, bereits in diesem Jahr wieder die europäische Defizit-Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung einzuhalten. Frankreich hat seit Jahren ein zu hohes Defizit./sku/DP/stw

AXC0212 2017-07-04/16:47