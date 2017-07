Bremen (ots) -



Hot, hotter, FUN FACTORY. Wenn die Tage länger und wärmer und die Nächte kürzer werden, dann ist der Sommer da - genau der richtige Zeitpunkt, um Lust auf ein neues Level zu bringen!



Ob im Alltag oder im geplanten Urlaub, allein oder beim Liebesspiel mit dem Partner: FUN FACTORY präsentiert vier Lovetoys, die lustvoll in Sommerstimmung versetzen und diese Jahreszeit noch heißer machen. Wer stilvolle Reisebegleiter sucht, kommt mit dem sommerlichen Viergespann voll auf seine Kosten: Bunt ist die Devise, denn die leuchtenden Farben verwöhnen die Sinne und machen Lust auf mehr.



Ein weiteres Must-have sind wasserfeste Toys: So kann aus einer geplanten Abkühlung im Wasser schnell eine prickelnd-heiße Überraschung werden. Für den Transport ist es außerdem wichtig, dass die Vibratoren über eine Tastensperre verfügen, sodass sie sicher und diskret ans Reiseziel kommen.



Minivibratoren für die Lust auf Reisen: AMORINO und CAYONA



Wer kennt es nicht? Man möchte einen Tag am See oder Strand verbringen und die Tasche platzt aus allen Nähten. Hier kommt es auf die Größe an: Handlich und kompakt, finden diese beiden Toys überall noch einen Plätzchen und sind dadurch praktische, kleine (Reise-)Begleiter für extra große Gefühle und abwechslungsreiche Stimulation.



Mit seiner trendigen Farbkombination und vielseitigen Einsatzmöglichkeit ist AMORINO ein echter Sommerknaller und eins der begehrtesten Toys in den warmen Monaten. Vollkommen zu Recht, denn der Minivibrator ist ein richtiges Multitalent. Das einzigartige, neongelbe Stimulationsband zur äußeren Anwendung verwöhnt mit reizvollen Schwingungen Schamlippen und Venushügel für Höhepunkte der Extraklasse. AMORINOs sanft gebogene Spitze bringt G-Punkt und P-Punkt in Wallung, die Wölbung am unteren Ende stimuliert Klitoris oder Anus. Und der Extratrick für unterwegs - einzeln kann das Silikonband auch als Cockring to Go genutzt werden.



CAYONA nimmt sich den zarten Seiten der Lust an: Verpackt in ein florales Design, verzaubert die anmutig geschwungene Blüte mit viel Power nicht nur alle romantischen und fantasievollen Frauenherzen, sondern auch durch eine gleichzeitige Stimulation von G-Punkt und Klitoris. Der leise Motor beflügelt die weibliche Lust durch jeweils sechs verschiedene Vibrationsrhythmen und -intensitäten, die sich gleichmäßig von der Spitze bis zum Blätteransatz und in die Blütenperle verteilen. Erhältlich in vier verschiedenen, bunten Farben, verbreitet CAYONA schon beim Anschauen ein sommerliches Flair und steigert auch im Einsatz den individuellen Genuss.



COBRA LIBRE II - Sommer(nachts)träume für den Mann



Zwei leistungsstarke Elektromotoren und eine atemberaubende Innenausstattung: FUN FACTORYs Eichelschmeichler zur Stimulation der besonders empfindsamen Penisspitze sorgt für ein elektrisierendes Gefühl der Erregung. Vom Sportwagen-Klassiker AC Cobra inspiriert, macht COBRA LIBRE II ganz besonders an den warmen Tagen Lust auf eine sommerliche Spritztour. Einfach zurücklehnen, das Toy auf dem Bauch ablegen und genießen: Denn der wiederaufladbare Masturbator muss nicht mit den Händen auf und ab bewegt werden, sondern schaltet ganz von allein zielsicher auf den nächsten Höhepunkt zu. Die aufregende Fahrt kann dabei ohne Einschränkungen genossen werden. Und als wäre das noch nicht genug, eignet sich das kraftvolle Toy auch für den Spaß zu zweit: Während der Mann sich auf den Rücken legt und COBRA LIBRE II wie gewohnt auf dem Bauch platziert, kann die Partnerin sich auf das Toy setzen und so ebenfalls von angenehmen sanften bis intensiven Vibrationen äußerlich verwöhnt werden.



PATCHY PAUL - FUN FACTORYs verspielter Wegbegleiter



Schon auf den ersten Blick versprüht PATCHY PAULs frische, grüne Farbe ein prickelndes Gefühl und fängt die natürlichen Seiten des Sommers ein. Ob beim gemütlichen Picknick im Freien oder amourösen Abenteuern im Schlafzimmer - sein smartes Lächeln kann nicht darüber hinwegtäuschen: dieser freche Frauenheld hat es faustdick hinter den Ohren und lädt seine Besitzerin zum Spielen ein. Absolut zielsicher findet PATCHY PAUL mit seiner gebogenen Stupsnase den G-Punkt. Die Wellenform des Toykörpers aus 100% medizinischem Silikon stimuliert von Innen, während die innovative FlexiFUN Technologie dafür sorgt, dass PATCHY PAUL sich jeder Bewegung und Stellung besonders erregend anpassen kann, sodass kein Wunsch mehr offen bleibt.



Über die FUN FACTORY GmbH:



Die FUN FACTORY, einer der größten Hersteller von ästhetischen und stilvollen Lovetoys aus Silikon in Europa, hat ihren Firmensitz in Bremen direkt an der Weser. Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische Umsetzung bis zur Fertigung der Toys - die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben "Made in Germany" und kommen direkt aus der Hansestadt. Hier wurde 1996 die FUN FACTORY GmbH von Dirk Bauer und Michael Pahl gegründet. 2003 entstand das erste Tochterunternehmen der FUN FACTORY in den USA. Heute verfügt das Unternehmen weltweit über 150 Mitarbeiter und beglückt mit seinen Produkten Kunden auf der ganzen Welt.



