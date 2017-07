Aus reiner Gewohnheit und natürlich auch um sich an positiven Investements zu freuen, checkt man regelmäßig seine Geldanlagen. Doch was tun, wenn die große Ferienzeit anbricht, der Urlaub vor der Tür steht? Alles was Sie tun müssen um ihren Urlaub entspannt zu genießen und ohne böse Überraschungen wieder nach Hause kommen, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Kapitalmarktexperte Robert Halver die Risiken, die nach dem Sommer auf den Gesamtmarkt warten und wie Sie sich jetzt schon richtig positionieren, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.