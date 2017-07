Hamburg (ots) - Die Hotelgruppe nimmt Gipfel-Woche mit Humor und versteigert ein Hamburger Wochenende in Gold.



Der vom 6. bis 7. Juli 2017 stattfindende G20-Gipfel hält Hamburg seit Monaten in Atem. Nicht wenige Hamburger sind genervt von den Einschränkungen und dem Aufwand, der zum Schutz der G20-Gäste betrieben wird. "Auch uns trifft das", bestätigt Christoph Hoffmann, CEO der 25hours Hotels, "am Freitag wird das Gebiet rund um die Elbphilharmonie zur Sicherheitszone. Zwei unserer Hamburger Häuser liegen direkt daneben."



Doch statt in das Konzert derer einzustimmen, die klagen, nimmt 25hours das Ganze mit Humor. Die Hotelgruppe hat gemeinsam mit der Agentur Honey im 25hours Hotel Altes Hafenamt in der Hafencity für die Dauer des G20-Gipfels eine "Trump-Suite" eingerichtet. Diese entspricht nicht unbedingt dem maritimen Stil des Hauses, sondern orientiert sich am schmerzhaft-üppigen Einrichtungsgeschmack des hohen Gipfelteilnehmers. Wer im 25hours Hotel wohnt wie der Präsident, bekommt nicht nur Polizeisperren und Staatskarossen-Konvois live mit, sondern erlebt Prunk und Luxus, den es - mit ganz wenigen Ausnahmen - noch nie zuvor in einem Hotelzimmer gegeben hat. Wie immer bei den 25hours Hotels, bekannt für liebevolle Design-Details in ihren Zimmer, überrascht auch die "Trump-Suite" mit charmanten Ideen und ikonisch-ironischen Zitaten - vom goldenen Fön inklusive Frisurentipps bis zur mexikanischen Willkommensschokolade.



Einfach buchen kann man die Suite allerdings nicht: Sie wird an den Meistbietenden bei eBay versteigert. Der Einstiegspreis für zwei Nächte (7.-9. Juli 2017) inkl. Frühstück, Willkommensdrink in der Boilerman Bar und einem Abendessen im orientalisch-eklektischen NENI Restaurant liegt bei EUR125.



Der Erlös der Versteigerung wird vollumfänglich der Klimaschutzorganisation "Klima ohne Grenzen" gespendet. "Das ist ein sehr, sehr großartiges Angebot und jeder sollte mitbieten", meint Chief Brand Officer Bruno Marti.



Für Besichtigungen der "Trump-Suite" bitte kurze Info an media@25hours-hotels.com.



Druckfähige Pressebilder und ein Video der Trump-Suite können Sie sich unter folgendem Link herunterladen: http://bit.ly/2sm2eN9



Hier gehts zur eBay-Auktion: http://ebay.eu/2tHgGme



Über 25hours Hotels



25hours ist eine junge Hotelidee, die, von Persönlichkeiten und charmant-lockerem Service geprägt, zeitgemäße Antworten auf die Anforderungen eines urbanen, kosmopolitischen Reisenden sucht. Die Marke setzt auf Individualität, Authentizität und Persönlichkeit und gestaltet unter dem Motto "Kennst du eins, kennst du keins" jedes ihrer Hotels mit unterschiedlichen Designern und einzigartigem Stil. Die 25hours Hotel Company wurde 2005 von Stephan Gerhard, Ardi Goldman, Christoph Hoffmann und Kai Hollmann gegründet betreibt heute acht Hotels - 25hours Hotel Number One, 25hours Hotel HafenCity und 25hours Hotel Altes Hafenamt in Hamburg, 25hours Hotel The Goldman und 25hours Hotel by Levi's® in Frankfurt/Main, 25hours Hotel in Wien beim MuseumsQuartier, in Zürich das 25hours Hotel Zürich West und in der deutschen Hauptstadt das 25hours Hotel Bikini Berlin. Vier weitere Eröffnungen stehen an: 25hours Hotel Zürich Langstrasse (2017), 25hours Hotel München (2017), 25hours Hotel Düsseldorf und 25hours Hotel Köln (2018).



Über Honey



Honey wurde im Herbst 2016 als Joint Venture von Kolle Rebbe und TERRITORY gegründet. Als erste Agentur führt sie kreative, journalistische und analytische Kompetenzen konsequent zusammen. Die Verbindung der Perspektiven erlaubt einen neuen Blick auf Kampagnen, auf Unternehmensmedien und auf Dialogformate. So entsteht aus einem inhaltlichen Kern Kommunikation, die Menschen wirklich erreicht und sie mit Marken verbindet.



