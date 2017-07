Dortmund (ots) - Teleperformance Germany erhielt am 3. Juli von Wirtschaftsminister Prof. Pinkwart den diesjährigen NRW.Invest Award für die Investition von rund 3,8 Mio. Euro in Mönchengladbach. "Entscheidend für die Wahl des Standortes Mönchengladbach war die gute Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderungen des Landes NRW und der Stadt Mönchengladbach sowie die große Freiheit bei der Umsetzung unserer weltweiten Standards für Gebäude und Arbeitsplätze", so CEO Brian Blackader. Der im Mai 2016 eröffnete Standort am Mönchengladbacher Borussia Stadion wird bis 2018 bis zu 400 Arbeitsplätze bieten. Ebenso wichtig sei bei der Auswahl die relative Nähe zum Hauptstandort in Dortmund gewesen, so Blackader, wo Teleperformance seit 25 Jahren ansässig ist. Das Unternehmen verfügt über 6 Standorte in Deutschland mit rund 3.000 Mitarbeitern.



(https://www.nrwinvest.com/de/presse/presse/wirtschaftsminister-pr of-pinkwart-verleiht-nrwinvest-award-an-unternehmen-aus-grossbritanni en-fra/)



ÜBER TELEPERFORMANCE



Teleperformance (RCF -ISIN: FR0000051807-Reuters: ROCH.PA -Bloomberg: RCF FP), weltweiter Marktführer im Outsourcing von Omnichannel Customer Experience Management, arbeitet für Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt mit Kundenservice, technischem Support, Kundengewinnung (Kern-Services) und Lösungen mit integrierter Online-Übersetzung, Visa-Diensten, Datenanalysen und Debitoren Management (besondere Services). Das Unternehmen verzeichnete 2016 einen globalen Umsatz von 3,649 Mrd. Euro (4,050 Mrd. Dollar, basierend auf Euro1 = $1,11). Teleperformance beschäftigt 217.000 Mitarbeiter in 340 Contact-Centern in 74 Ländern. Weitere Informationen: www.teleperformance.com folgen Sie uns auf Twitter: @teleperformance



ÜBER NRW.INVEST



Die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.INVEST vermarktet Deutschlands Investitionsstandort Nr. 1, Nordrhein-Westfalen, international. Mit ihren internationalen Auslandsbüros und dem Hauptsitz in Düsseldorf unterstützt NRW.INVEST Unternehmen bei Investitionsprojekten oder der Ansiedlung in Nordrhein-Westfalen.



