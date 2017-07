Köln (ots) - Die Maus ist nicht nur bei Kindern ein Star. Auch viele Erwachsene sind mit der Titelfigur aus der "Sendung mit der Maus" aufgewachsen und schreiben ihr Kultstatus zu. Viel Potenzial für Merchandising also, was die WDR mediagroup (WDRmg) als Rechteinhaberin der Marke nun mit zwei neuen Lizenzkooperationen nutzt: Im August bringt der renommierte Geschirr- und Besteckspezialist Esmeyer aus Erkrath eine Produktlinie in den Handel, die speziell im Erwachsenen-Design gestaltet ist. Passend dazu hat das Internetunternehmen Kolter aus Gießen eine Kampagne gestartet, bei der man noch bis zum 15. Juli über die Layouts hochwertiger Maus-Geschirrtücher abstimmen kann.



Die neue Produktlinie von Esmeyer umfasst Messer, Gabel sowie Tee- und Esslöffel aus Edelstahl, die mit den Figuren aus der "Sendung mit der Maus" geprägt sind. Zusätzlich können erwachsene Maus-Fans künftig mit neuen Kaffeebechern aus Porzellan in den Tag starten oder ihre Lieblingsfigur auf einem Coffee-to-go-Becher mit Silikondeckel mit ins Büro nehmen. Damit kleine Fans ebenfalls ihren Spaß am Tisch haben, produziert Esmeyer ergänzend ein Kinderbesteck mit bunten Kunststoffgriffen und ein Geschirrset, bestehend aus Tasse, Schüssel und Teller mit lustigen Szenenbildern.



Auch beim Abwasch geht die Maus künftig zur Hand - in Form von Geschirrtüchern aus Baumwolle mit eingewebten Maus-Motiven, die das Start-up-Unternehmen Kolter auf den Markt bringt. Der Preisträger des Hessischen Gründerpreises 2016 stellt hochwertige Webwaren aus Deutschland in den Fokus und lässt seine Kunden online mitentscheiden. Unter www.mykolter.de kann man noch bis zum 15. Juli unter neun verschiedenen Maus-Designs einen Favoriten auswählen. Die beliebtesten Motive gehen anschließend in Produktion.



Julia Wurzer, Teamleiterin Marken bei der WDRmg: "Um der großen Nachfrage nach Maus-Produkten über alle Altersgruppen und Produktkategorien hinweg gerecht zu werden, bieten wir Lizenznehmern in unserem Styleguide jetzt auch Designs primär für Erwachsene an. Esmeyer und Kolter setzen diese hervorragend um und verdeutlichen mit auserlesenen Produkten, wie flexibel einsetzbar die Marke ist."



