Mainz (ots) - Mittwoch, 5. Juli 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Florian Schroeder, Kabarettist und Autor



Wasserfeste Smartphones - Überstehen sie einen Tauchgang? Pro & Contra Magen-Bypass - Hilft eine Operation bei Übergewicht? Bademode 2017 - Wir zeigen die aktuellen Trends







Mittwoch, 5. Juli 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Prozessauftakt in Bremen - Teenager an Kopfverletzung gestorben Warenkunde Grüne Soße - Das steckt im Frankfurter Original Expedition Eitting - Wirtshaus mit Familientradition







Mittwoch, 5. Juli 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg



Zwischen Pandas und Menschenrechten - Chinas Präsident besucht Berlin Sicherheitszone Hamburg - Die Stadt rüstet sich für G20-Gipfel Immer mehr Badeunfälle in Deutschland - Die Zahl der Nichtschwimmer steigt Premiumkrabben aus Ostfriesland - Alte Traditionen neu entdeckt







Mittwoch, 5. Juli 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Was anziehen am Strand? - Wir zeigen die Bikini-Trends 2017







Mittwoch, 5. Juli 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Jan Josef Liefers in "Das Pubertier" - Filmpremiere in München Fashion Week in Berlin - Shows von Marc Cain und Riani Mode aus Paris - Haute Couture von Armani







