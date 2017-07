Berlin (ots) -



Hands-on Music Tour mit Roland Truck - Beautytrends: erstmals Browbar für perfekte Brauen - Schauspiel- und Modelcontest - Urlaubs-Schnappschüsse aus dem Flieger posten - Tape-Art mit Klebeland



Getreu dem YOU Summer Break-Motto "Mitmachen.Anfassen.Ausprobieren." können Jugendliche vom 7. bis 9. Juli 2017 auf Europas größtem Jugendevent angesagte Lifestyle-Neuheiten entdecken und an Wettbewerben rund um Outfit und Style teilnehmen. Ein großer Outdoor-Pool im Sommergarten, viele Sportangebote und beliebte Online-Stars hautnah runden das Programm ab.



Unter dem Motto "pimp YOUr style" werden Beautyfans und Fashionistas auf dem YOU Summer Break professionell gestylt. Die Friseur-Innung Berlin sorgt nicht nur für das perfekte Make-Up und eine stylische Frisur, sie beraten die Jugendlichen auch zu Job- und Karriereperspektiven in diesem abwechslungsreichen Beruf. Körperschmuck, den man nicht abnehmen muss: Auf Europas größtem Jugendevent lassen sich Besucher von den Hennakünsten hennabynimisha verzaubern. Wachsen statt Zupfen: Die perfekten Augenbrauen bekommen Beauty-Fans an der ersten Browbar von beautylash auf dem YOU Summer Break. Mit gepflegten Händen in den Sommer starten: Heldenhaft gut ist das Team der Maniküre Heroes von Pfeilring. Mit Ihren praktischen Maniküresets lassen sie die Nägel der jugendlichen Besucher immer fresh und clean aussehen. Auch Man(n) kommt auf seine Kosten mit Pflegeprodukten und Tipps für den perfekt gestylten Bart. Go Vegan! ist das Motto der Seifenmanufaktur SauberKunst. Hundert Prozent vegan, handgemacht und palmölfrei sind die Seifen der Manufaktur aus Brandenburg. Düfte erzählen Geschichten und wecken Erinnerungen - mit Miro kann jeder die eigene Story immer wieder neu schreiben. Auf dem YOU Summer Break 2017 verzaubern sie Besucher mit feinem Näschen mit den neuesten Dufttrends der Saison.



Im Rahmen der Hands-on Music Tour macht auch der Roland Truck Station auf dem YOU Summer Break in Berlin und parkt seinen fetten Music-Truck im Sommergarten des Geländes. Auf dem Roland Truck finden Live-Performances aus den Bereichen Dance & DJ, Piano, Guitar und Drums statt und es stehen Instrumente für Hands-On Sessions bereit. Speziell auf das junge Publikum abgestimmt, veranstaltet Roland einen V-Drums Friend Jam Contest, bei dem Drummer gegeneinander antrommeln und ihr Talent beweisen können.



Großes Schauspieler Casting: Der YOU Summer Break und starboxx suchen die Leinwandstars von morgen. An allen drei Tagen können sich Girls und Boys am Messestand interaktiv bewerben. Die Gewinner erhalten einen Vertrag von starboxx und dürfen als neuer Star in der Serie Headshotz, der ersten Facebook Live-Serie Deutschlands, mitspielen. Den Bestplatzierten winkt außerdem die Teilnahme an einem Schauspielworkshop an der Schauspielfabrik Berlin www.schauspielfabrik.de. Wer den Einstieg in das internationale Modelbusiness sucht, sollte sich jetzt unter www.you.de/Besucher/News/ für den YOU LOOK Modelcontest 2017 bewerben, wenn das Berliner Messegelände auf dem YOU Summer Break zur großen Model Casting Area wird und angehende Nachwuchsmodels zur Teilnahme am Wettbewerb einlädt.



Das richtige Sommer-Reisefeeling kommt bei der Berliner Volksbank auf. Hier können die ersten Urlaubs-Schnappschüsse aus dem Flieger gepostet und als Andenken auch gleich mitgenommen werden. An ihrem Stand warten echte Flugzeugsitze auf die Besucher: Lustige Selfies und Posts sind vorprogrammiert. Am SocialPrinter können die Urlaubserinnerungen vom YOU Summer Break auch gleich ausgedruckt und mitgenommen werden.



Jemanden eine kleben bekommt am Stand von Klebeland eine ganz andere Bedeutung: Dort wird geklebt, was das Zeug hält. Ein Tape-Art-Künstler zeigt den Besuchern live, wie aus einer einfachen Rolle Klebeband in kürzester Zeit ein Kunstwerk entsteht! Außerdem werden Workshops angeboten, in denen Besucher eigene Bilder aus Klebeband gestalten und auch mitnehmen können. Die Workshops finden am 7. Juli 2017 um 10 und 12 Uhr statt. An den freien Standwänden können sich die Jugendlichen an allen drei Tagen in eigenen Kreationen versuchen und Fotos von ihren Kunstwerken machen und diese auf Facebook, Instagram und Twitter unter dem Hashtag klebeland yousummerbreak posten. Als Dank wartet auf alle Teilnehmer eine kleine Überraschung. FUJIFILM Instax stattet nicht nur die fünf Online-Stars vom YOU Squad aus, sie sind auch mit einem coolen Stand vor Ort, an dem die Besucher auf Europas größtem Jugendevent Produkte testen und Sofortbilder machen und auch direkt mitnehmen können.



Das Leben ist doch kein Biohof. Oder doch? Besucher können sich auf eine erfrischende Limo von ViO BiO LiMO freuen und gratis drei leckere Sorten probieren: Zitrone-Limette, Orange und Grapefruit-Rote Johannisbeere - alles biozertifiziert, vegan und mit natürlichem ViO Mineralwasser. Mit dem bunten Chai Latte - inspiriert von dem aus Indien stammenden Holi Festival Of Colours - bringt KRÜGER YOU die Magie der Farben auch auf den YOU Summer Break. Am Aktionsstand mit Oldtimerbus und chilligen Sitzgelegenheiten, gibt es das Getränk zum Probieren mit Vanille-Zimt-, Kokos-Mandel- oder Schokoflavour. Der Clou: Es wird aus einem mobilen Rocketpack serviert, dazu gibt es bunte Give-Aways, wie Flash-Tattoos, Seifenblasendosen oder Luftballons.



Yu-Gi-Oh! Noch nie gehört? Yu-Gi-Oh! ist das beliebteste Sammelkartenspiel der Welt, tourt gerade durch Deutschland und macht auf dem YOU Summer Break Station. Die Geschichte des Spiels stammt ursprünglich aus der bekannten Comic-Serie von Kazuki Takahashi und erzählt die Abenteuer von Yugi und seinen Freunden. Die Besucher können sich am Stand auf spannendende Spieldemonstrationen, verschiedene Turnierformate und eine Fotobox im Yu-Gi-Oh!-Kartenformat freuen.



Am Stand von QS-live dreht sich alles um frische Lebensmittel. Unter dem Motto "Vom Landwirt bis zur Ladentheke" erfahren Besucher wie die lückenlose Qualitätssicherung von Lebensmitteln funktioniert. In Schülerworkshops am Freitag lernen Klassen mit Spaß und Spannung worauf es bei kontrollierten Lebensmitteln ankommt. Schnelligkeit ist beim interaktiven Qualitätsmanagerspiel gefragt. Hier können Besucher ihr Wissen rund um Einkauf und Vorratshaltung unter Beweis stellen und wie wichtig Hygiene ist, können die Jugendlichen hautnah mit UV-Licht erfahren.



We will rock you: Das Hard Rock Cafe Berlin hat mittlerweile Kultstatus und ist der Ort für Liebhaber von Musik, Berlin, amerikanischer Küche und Rock Shop-Souvenirs. Eine Auswahl der beliebtesten Fan-Artikel können eingefleischte Fans käuflich am Stand auf Europas größtem Jugendevent erwerben.



Mehr Infos zum YOU Summer Break unter www.you.de, www.instagram.com/you.berlin, www.twitter.com/youberlin und www.facebook.com/you.messe.



Über den YOU Summer Break



Der YOU Summer Break 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal in Berlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendevent und gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle." und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m² großen Event-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen findet auf dem YOU Summer Break auch die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9. Juli) und der XXL TuberDay meets YOU (8. Juli) statt. Veranstalter ist die Messe Berlin.



www.you.de