Advantage Smollan, die gemeinsame Dachgesellschaft von Advantage Solutions (Advantage) und Global Smollan Holdings (Smollan), meldete heute die bevorstehende Übernahme der Hamilton Bright Group B.V., eines Spezialisten für Vertrieb, Markenaktivierung und Marktintelligenz in den Niederlanden und Belgien. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen für derartige Zusammenschlüsse.

Advantage Smollan bietet ausgelagerte Vertriebs-, Marketing- und Technologielösungen für Konsumgüterhersteller und Einzelhändler in zahlreichen europäischen Märkten. Die Übernahme von Hamilton Bright ermöglicht Advantage Smollan eine Expansion in die holländischen und belgischen Schlüsselmärkte. So kann das Unternehmen Kunden in diesen Ländern eine einheitliche Lösung bieten. Hamilton Bright wird nach der Übernahme weiterhin unter seinem derzeitigen Namen operieren.

Laurence Clube, Chief Operating Officer of Advantage Smollan, erklärte: "Ich freue mich sehr über die Eingliederung von Hamilton Bright in unsere Unternehmensgruppe. Dieser Schritt bereichert die Gruppe um ein hochwertiges Geschäft und ermöglicht die Optimierung und Erweiterung unseres Leistungsangebots durch gemeinsame Best Practices."

"Unsere Expansionsbestrebungen im europäischen Raum richten sich an Unternehmen, die Spitzenpositionen in ihren Märkten einnehmen und unsere Unternehmenskultur und engagierte Wertorientierung teilen. Genau diese Eigenschaften haben wir bei Hamilton Bright wiedergefunden", kommentierte Tanya Domier, CEO bei Advantage.

David Smollan, Chief Executive Officer bei Smollan, ergänzte: "Die Partnerschaft mit Hamilton Bright ist vielversprechend, denn die Unternehmenskultur passt sehr gut zu der Kultur in unserer Gruppe. Mit dem breit gefächerten Leistungsangebot steuert Hamilton Bright zudem viele Kompetenzen bei."

Hamilton Bright wurde 2000 gegründet. Das Kundenportfolio umfasst zahlreiche führende Unternehmen aus den Niederlanden und Belgien mit nationalen und internationalen Wurzeln.

"Hamilton Bright blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Umsatzoptimierung in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Körperpflege und Gesundheitswesen sowie Nahrungsmittel zurück", erklärte Claudio Missaglia, CEO bei Hamilton Bright. "Wir sind überzeugt, dass wir als Teil von Advantage Smollan unseren Kunden weiterhin erstklassige Leistungen und unseren Mitarbeitern hervorragende Aussichten bieten werden."

Über Advantage Smollan

Advantage Smollan wurde im Jahr 2015 gegründet und ist die gemeinsame Dachgesellschaft von Advantage Solutions (Advantage) und Global Smollan Holdings (Smollan), die einheitliche Vertriebs-, Marketing- und Technologielösungen für Konsumgüterhersteller und Einzelhändler in Europa bietet. Advantage Smollan bietet die branchenweit besten Fähigkeiten und Technologielösungen in Verbindung mit dem lokalen Wissen, um die einzigartigen Dynamiken individueller Märkte nutzen zu können. Das Unternehmen kombiniert bewährte Verfahren und Ressourcen von Advantage und Smollan mit der umfassenden Erfahrung und Marktführerschaft jedes Portfoliounternehmens stets ausgerichtet auf Service-Excellence, Thought Leadership und unternehmerisches Denken, um bessere Ergebnisse für Kunden und Verbraucher zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.advantagesmollan.com.Weitere Informationen über Advantage Smollan finden Sie unter www.advantagesolutions.net. Weitere Informationen über Smollan finden Sie unter www.smollan.com

Über die Hamilton Bright Group

Der Vertriebs- und Marketingspezialist Hamilton Bright widmet sich dem Aufbau und der Stärkung der Markenpräsenz für einige der führenden Unternehmen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Lebensmittel, DIY, Gastronomie sowie Gesundheits- und Sozialdienste. Hamilton Bright agiert als Spezialist für Vertrieb, Markenaktivierung und Marktintelligenz in den Niederlanden und Belgien. Weitere Informationen finden Sie unter www.hamiltonbright.com

