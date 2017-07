FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 5. Juli:

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 J: Nikkei PMI Dienste 06/17 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/17 09:00 EU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) 09:45 I: PMI Dienste 06/17 09:50 F: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung) 10:30 GB: PMI Dienste 06/17 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 05/17 11:30 D: Anleihen Volumen: 4 Mrd EUR Laufzeit: 5 Jahre 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/17 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 13./14.6. TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 06/17 GB: Sainsbury Hauptversammlung SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fachmesse "ConCarExpo" zu den Themen vernetztes Fahrzeug, automatisiertes Fahren und IT-Sicherheit im Fahrzeug (bis 06.07.) 09:00 F: EU-Parlament debattiert Gipfel-Ergebnisse Es wird voraussichtlich um das Bleiberecht von EU-Bürgern in Großbritannien nach einem Brexit gehen. Weitere Themen sind eine engere Zusammenarbeit bei der Verteidigung und der Umzug der EU-Agenturen, die derzeit noch in London sind. Erwartet werden EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. 10:00 D: Jahres-Pk des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Berlin 13:45 CH: Roche Mediengespräch "Medizin 4.0 - mit Bits und Bytes in die Zukunft der Gesundheit" 18:30 D: Pk Touristikunternehmen FTI zu Winterprogramm 2017/18, München D: Chinas Präsident Xi Jinping in Berlin 09:00 h Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier D: Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) legt eine Schätzung zum vererbten und verschenkten Volumen vor. LU: EuGH urteilt zu Rechtsstreit über Altersgrenzen für Berufspiloten

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

