der Monat Juni fiel für den S&P500 Index mit einer Rendite von +0,41 % überdurchschnittlich aus. Zur Erinnerung: Seit 1950 hatte der Index im Schnitt eine Rendite von -0,05 % erzielt, also gehörte der Monat eher zu den schwächeren Monaten in einem Jahr. Wie ich bereits in der vergangenen Woche in einem gesonderten Artikel anführte, stellt sich der Monat Juli historisch betrachtet deutlich besser dar, mit einer durchschnittlichen Rendite von +1,03 %. ... (Rami Jagerali)

