New York (ots/PRNewswire) - Tradeweb Markets, ein weltweit

führender Handelsplatz für den elektronischen Handel mit Anleihen,

Derivaten und ETFs, gab heute bekannt, dass die ersten direkten und

voll elektronischen Cash-Bond-Transaktionen in chinesischen Yuan

(CNY) zwischen Offshore-Investoren und Liquiditätsgebern vom

chinesischen Festland auf Bond Connect über den Tradeweb-Handelslink

abgewickelt wurden. Mehr als 70 Institutionen aus mehr als 10 Ländern

haben sich bereits für den heutigen Start des Zugangs zu Bond Connect

über Tradeweb angemeldet.



Die Chinesische Volksbank (People's Bank of China, PBC)

berichtete, dass am ersten offiziellen Tag des Northbound-Handels auf

Bond Connect 7,05 Milliarden CNY (1,03 Milliarden US-Dollar) bewegt

wurden, wobei 70 Institutionen 142 Transaktionen mit 19

Onshore-Marktakteuren erfolgreich abgeschlossen haben.



"Wir sind beim elektronischen Anleihehandel Weltmarktführer und

unser voll elektronischer Workflow hat bereits zu einer Optimierung

für einen schnelleren und leichteren Zugang zum chinesischen

Kreditmarkt für institutionelle Anleger über Bond Connect geführt",

sagte Lee Olesky, CEO von Tradeweb Markets. "Die Einführung des

elektronischen Handels für chinesische Bonds auf internationalem

Niveau ist ein Katalysator für eine größere Effizienz, eine bessere

Anbindung und mehr Transparenz beim Handel mit diesen Bonds über ein

breiteres Netzwerk hinweg."



Tradeweb stellt globalen Investoren den Zugang zu Bond Connect

bereit, damit diese direkt mit 20 Onshore-Liquiditätsgebern aus dem

chinesischen System für Devisenhandel (China Foreign Exchange Trade

System, CFETS) in Verbindung treten können. Anleger können jetzt

öffentlich einsehbare Protokolle über Angebotsanfragen

(Request-for-Quote, RFQ) nutzen, um die Preisermittlung zu

verbessern, Kaufaufträge abzugeben und sämtliche Bonds, die am

chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt (China Interbank Bond Market,

CIBM) handelbar sind, abzuwickeln, wozu etwa chinesische

Staatsanleihen, Kommunalanleihen, Policy Bank Bonds, Financial

Institution Bonds, Unternehmensanleihen, Unternehmensschuldtitel und

weitere gehören.



Endre Pedersen, Senior Managing Director und CIO des Bereichs

Fixed Income für die Region Asien (ehemals Japan) bei Manulife Asset

Management, sagte: "Wir sind auf dem Weg einen optimierten

elektronischen Zugang zum drittgrößten Anleihemarkt der Welt zu

bekommen. Tradeweb und Bond Connect haben für einen Wandel des

operationalen Workflow beim Handel mit chinesischen Anleihen gesorgt

und gleichzeitig die Preisermittlung und den Kontakt zu

Liquiditätsgebern verbessert."



Bond Connect verbessert die Effizienz bei Marktzulassungen, indem

es einen neuen und leichteren Zugang für Offshore-Investoren zu den

mit Hongkong und Festlandchina verbundenen Einrichtungen der

Finanzinfrastruktur bietet. Die Einbindung in die

Tradeweb-Schnittstelle sorgt zudem, über die Nutzung vorhandener

globaler Treuhänder und der Struktur der CMU für Treuhandkonten, für

eine effizientere Abwicklung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit für

die Einrichtung von direkten Abrechnungskonten beim ChinaBond oder

beim Shanghai Clearing House.



Über Tradeweb Markets



Tradeweb Markets entwickelt und betreibt viele der weltweit

effizientesten Finanzmarktplätze und bietet damit den

Marktteilnehmern größere Transparenz und Effizienz bei Anleihen und

Derivaten. Tradeweb setzt im gesamten Handelszyklus seine Technologie

zur Effizienzsteigerung ein und war ein Vorreiter bei der

vollautomatisierten Abwicklung von Anleihen. Heute unterstützt das

Unternehmen die Handelsplätze bei mehr als 20 Anlagenklassen in einem

integrierten Arbeitsablauf mit elektronischer Ausführung,

Kaufabwicklung, Analysen nach Transaktionsende und Marktdaten.

Tradeweb Markets betreut die Dealer-to-Customer-Märkte mit der

institutionellen Tradeweb-Plattform, den Interdealer-Handel mit

Dealerweb und die in den USA ansässige Gemeinschaft der

Anleihen-Retailer mit Tradeweb Direct. Kunden verlassen sich bei der

Weiterentwicklung von Anleihen und Derivaten mithilfe der flexiblen

Handelsarchitektur und von effizienteren, transparenteren Märkten auf

Tradeweb. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tradeweb.com.



