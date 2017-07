ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den kräftigen Vortagesgewinnen haben die Anleger an der Schweizer Börse am Dienstag erst einmal durchgeatmet. Der Handel verlief recht impulsarm, zumal die Wall Street wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen blieb. Die Kurse neigten zur Schwäche, größerer Verkaufsdruck blieb aber aus. Neue Impulse dürften nun von den Halbjahresberichten ausgehen, in den USA startet die Berichtsaison in den kommenden Tagen.

Die am Vortag eroberte 9.000er Marke musste der SMI wieder aufgeben, nachdem er tagsüber um diese Marke gependelt war. Er verlor schließlich 0,4 Prozent auf 8.971 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 33,27 (zuvor: 49,1) Millionen Aktien.

Die geplante Milliardenfusion des Chemiekonzerns Clariant mit dem US-Rivalen Huntsman wird von einer Gruppe der größten Aktionäre der Schweizer torpediert. Sie raten den Aktionären, das Vorhaben abzulehnen. Börsenteilnehmer reagierten erfreut auf das Auftreten der aktivistischen Investoren. Die Clariant-Aktie verteuerte sich um 3,1 Prozent.

Die Aktien von Versicherern und Banken profitierten nochmals von den gestiegenen Renditen, die seit einiger Zeit die Finanzwerte treiben. Swiss Re stiegen um 0,3 Prozent und Swiss Life um 0,9 Prozent. Bei den Bankenwerten bauten Credit Suisse ihre jüngsten Aufschläge um weitere 0,9 Prozent aus, während UBS diesmal 0,5 Prozent nachgaben.

Schwächster Wert im SMI waren Swatch mit einem Minus von 1,6 Prozent. Die Aktie ist dem Gesamtmarkt in diesem Jahr vorausgelaufen, so dass sie anfällig für Gewinnmitnahmen ist. Druck auf den Gesamtmarkt ging von den Schwergewichten aus. Nestle, Novartis und Roche verloren zwischen 0,3 und 0,8 Prozent.

July 04, 2017

