Neunkirchen-Seelscheid (ots) -



- Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Nach dem Abi direkt studieren oder eine Lehre anfangen? Kann man machen, wenn man besonders zielstrebig ist und schon einen Masterplan in der Tasche hat. Und wenn nicht? Viele gehen dann ja erst mal als Au-pair für sechs bis zwölf Monate ins Ausland. Das hat gleich mehrere Vorteile: Man lernt viele interessante Menschen und deren Kultur kennen, kann vielleicht sogar eine neue Spreche lernen und hat dabei immer auch gleich Familienanschluss. Oliver Heinze verrät Ihnen, wie Sie so etwas richtig planen und vorbereiten.



Sprecher: Au-pair erlebt gerade eine richtige Renaissance: Immer mehr Jugendliche interessieren sich dafür wieder, sagt Cordula Walter-Bolhöfer von au-pair-agenturen.de.



O-Ton 1 (Cordula Walter-Bolhöfer, 11 Sek.): "Am liebsten gehen sie nach Großbritannien und in die USA. Aber auch Frankreich, Irland, Spanien, Italien, Australien und Neuseeland sind äußerst beliebt bei den jungen Deutschen."



Sprecher: Mitbringen sollte man dafür auf jeden Fall Spaß und Freude an der Arbeit mit Kindern - und natürlich auch schon gewisse Erfahrungen damit haben:



O-Ton 2 (Cordula Walter-Bolhöfer, 26 Sek.): "Das müssen die Au-pairs auch schriftlich belegen in Form von Referenzen über Praktika in Kindergarten oder Schule, Babysitting, Nachhilfe oder in der Betreuung von Ferienfreizeiten. Also für die USA werden beispielsweise 200 Stunden Erfahrung in der Kinderbetreuung gefordert. Ja, und man sollte die Landessprache sprechen und verstehen. Also da gibt's ein paar Ausnahmen, dazu gehören Skandinavien und China: Da reichen gute Englischkenntnisse aus."



Sprecher: Empfehlenswert ist, drei bis sechs Monate vorher mit der Planung zu beginnen. Entweder auf eigene Faust oder, zeit- und nervenschonend, mithilfe einer Au-pair-Agentur...



O-Ton 3 (Cordula Walter-Bolhöfer, 20 Sek.): "...die das alles für einen erledigt und eine Partneragentur im Ausland hat, die die Gastfamilien kennt und eben für Notfälle auch vor Ort zur Verfügung steht als Ansprechpartner. Über unsere Website au-pair-agenturen.de findet man eine Agenturen-Suche, die hilft, die passende Au-pair-Vermittlung zu finden."



Sprecher: Ganz egal, wohin es einen auch zieht - ob nach Übersee oder in ein europäisches Land. Wichtig bei der Vorbereitung ist:



O-Ton 4 (Cordula Walter-Bolhöfer, 33 Sek.): "Man sollte unbedingt eine Au-pair-Versicherung abschließen, denn auch in Europa reicht die gesetzliche Krankenversicherung nicht aus, um alle Behandlungskosten zu decken, die auftreten können. Ja, und da ein Au-pair auch Verantwortung übernimmt für die fremden Kinder, ist auch eine Haftpflichtversicherung ganz wichtig. Dann sollte man noch vor der Ausreise zum Zahnarzt und Hausarzt gehen, kann noch kleine Gastgeschenke für die Kinder besorgen - und dann gilt es eigentlich, sich nur noch zu freuen auf die Au-pair-Zeit."



Abmoderationsvorschlag: Alle Informationen zum Nachlesen und viele weitere gute Tipps für die Planung und Vorbereitung eines Au-pair-Aufenthalts im Ausland finden Sie im Internet unter au-pair-agenturen.de.



OTS: Dr. Walter GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21587 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21587.rss2



Pressekontakt: Cordula Walter-Bolhöfer Mail:presse@dr-walter.com Telefon:02247/919478