Mainz (ots) - Woche 27/17 Mittwoch, 05.07.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 ZDF-History Mythos Söldner Deutschland 2014



6.20 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen:



8.45 ZDF.reportage Abgelehnt und abgeschoben Asylbewerber auf dem Weg zurück Deutschland 2017 Pulver, Pillen, Plagiate um 08.45 Uhr - entfällt!



9.20 ZDFzoom Sicherheitslücken am Frankfurter Flughafen Schwere Mängel bei den Kontrollen Deutschland 2015



9.50 ZDF.reportage Drehkreuz Flughafen Frankfurt Wo Fische fliegen und Mangos landen Deutschland 2016



10.20 Die Logistiker - Arbeiten am Frankfurter Flughafen Deutschland 2013



11.05 Pendler, Bettler, Polizisten 24 Stunden Hauptbahnhof Frankfurt



11.50 ZDF.reportage Gleisbruch und Kabelsalat Bahnprofis im Einsatz Deutschland 2015



12.20 Inside New York Verkehr am Limit USA 2016



13.00 Terra Xpress Aufstand an der Autobahn



13.35 Terra Xpress Mit voller Power



14.05 Terra Xpress XXL Tierdieben auf der Spur



14.50 Terra Xpress Über dem Abgrund



15.20 Terra Xpress Erbschaft mit Knalleffekt Deutschland 2014



15.50 Terra Xpress Überraschung im Wald und das Rätsel der Mallorca-Höhle Deutschland 2016



16.20 Terra Xpress Delikate Entdeckung Deutschland 2014



16.50 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015



17.20 Leschs Kosmos Die heimliche Invasion: fremde Arten breiten sich aus Deutschland 2015



17.50 Leschs Kosmos Albtraum Atombombe - 70 Jahre und kein Ende? Deutschland 2015



18.20 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 27/17 Donnerstag, 06.07.



Bitte Programmänderung beachten:



16.00 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel Mörderjagd - Tödliche Leidenschaft um 16.00 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121