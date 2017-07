Bonn (ots) - Wer hat nicht schon einmal vor sich hingeträumt: Von fernen Welten, fremden Ländern, vom Auswandern dorthin, wo die Sonne scheint. Den deutschen Alltag hinter sich lassen. Viele Deutsche haben ihren Traum vom Leben in der Ferne wahr gemacht. Manche mit einem konkreten Plan, andere durch Zufall, wieder andere hat die Liebe ins Ausland verschlagen. Das Problem Nummer eins: Auch in der Ferne muss man Geld verdienen, einen Alltag bewältigen. Das südliche Afrika ist für viele Deutsche ein Sehnsuchtsort. Kein Wunder also, dass sich hier viele finden, die die Chance gesucht und gefunden haben, sich hier niederzulassen.



ZDF-Korrespondent Timm Kröger und das Team des Studios Johannesburg haben in den vergangenen Monaten immer wieder deutsche Auswanderer mit spannenden Lebensentwürfen und -geschichten getroffen und einige von ihnen porträtiert: Die fliegende Buschärztin in Botswana, den deutschen DJ in Johannesburg, den Bio-Bauern in Simbabwe, die Surferfreaks in Kapstadt.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de