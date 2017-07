Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag tiefer geschlossen, wobei der Leitindex SMI wieder deutlich unter die Marke von 9000 Punkten gerutscht ist. Vor allem im späten Handel kam noch einmal etwas Bewegung in den Markt und verhalf dem SMI zumindest für kurzzeitige Ausflüge in die Gewinnzone. Das Bild sei typisch für jene Tage, an denen die Börsen in den USA feiertagsbedingt geschlossen blieben, hiess es von Händlerseite. In den USA ist an diesem Dienstag der "Independence Day" gefeiert worden.

An solchen Tagen sei das Volumen in der Regel dünn und die Bewegungen meist wenig nachhaltig, erklärte ein Börsianer. Zudem hielten sich Anleger angesichts geopolitischer Spannungen, ausgelöst durch Nordkorea, ebenfalls zurück. Kaum Einfluss hatten die Aussagen von EZB-Chefökonom Peter Praet, der die jüngsten Spekulationen auf eine absehbar straffere Geldpolitik zu dämpfen versuchte. Er sagte, die EZB müsse in der Geldpolitik Ausdauer beweisen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,43% tiefer bei 8'971,40 Punkten. Dabei rutschte er vor allem mit der Schlussauktion nochmals merklich ab. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gab um 0,31% auf 1'419,95 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,44% auf 10'188,79 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln beendeten 22 den Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...