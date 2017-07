Seit einem Monat blockieren Katars Kontrahenten das Emirat. Jetzt wollen sie über die Antwort des Wüstenstaates auf ihre weitreichenden Forderungen beraten - und dann die nächsten Schritte entscheiden.

Kurz vor dem Auslaufen eines Ultimatums an Katar haben sich die Kontrahenten am Golf unnachgiebig gezeigt. Der katarische Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani wies am Dienstag die Forderungen mehrerer arabischer Staaten an sein Land als "unrealistisch" zurück. Nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel in Doha warf er Saudi-Arabien und seinen Verbündeten vor, Katar mit Lügen zu diffamieren.

Gabriel sieht nach Gesprächen mit den Außenministern von Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) trotzdem Spielraum für eine Entspannung in der Krise. "Ich glaube, dass es ausreichend Möglichkeiten gibt, eine Verschärfung der Lage zu verhindern", sagte er in Abu Dhabi am zweiten Tag seiner Reise durch die Region.

In der Nacht auf Mittwoch läuft ...

