Rolf Bulander glaubt nicht an ein schnelles Ende des Diesel. Trotzdem treibt der Manager beim Automobil-Zulieferer Bosch die E-Mobilität im Konzern voran. Mit dieser Strategie wächst seine Sparte - gegen den Trend.

Rolf Bulanders größter Auftritt findet alle zwei Jahre in der Provinz statt, genauer in Boxberg zwischen Stuttgart und Würzburg. Der promovierte Maschinenbauingenieur ist Chef von Boschs Mobility-Solutions-Sparte und damit des weltgrößten Automobilzulieferer mit knapp 44 Milliarden Euro Umsatz. Der 58-jährige Manager, gibt am Rande der firmeneigenen Teststrecke nicht nur erste Einblicke in die neuesten Technologien, sondern auch in die strategischen Ziele.

Bulander argumentiert bei den heiß diskutierten Themen so pragmatisch und sicher, als gebe es links und rechts Leitplanken. Kleine Kostprobe: "Fahrverbote für Diesel sind ein Kurzschluss. Es wird noch lange eine Koexistenz von Verbrenner und Elektroautos geben. Das Auto wird durch Vernetzung neben Wohnung und ...

