INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.479,47 -0,35% +5,74% Stoxx50 3.144,46 -0,47% +4,45% DAX 12.437,13 -0,31% +8,33% FTSE 7.357,23 -0,27% +3,00% CAC 5.174,90 -0,40% +6,43% DJIA 21.479,27 +0,61% +8,69% S&P-500 2.429,01 +0,23% +8,49% Nasdaq-Comp. 6.110,06 -0,49% +13,50% Nasdaq-100 5.596,96 -0,88% +15,08% Nikkei-225 20.032,35 -0,12% +4,80% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,85 +11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,13 47,07 +0,1% 0,06 -17,2% Brent/ICE 49,75 49,68 +0,1% 0,07 -15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,14 1.219,34 +0,3% +3,80 +6,2% Silber (Spot) 16,08 16,14 -0,3% -0,06 +1,0% Platin (Spot) 912,65 907,50 +0,6% +5,15 +1,0% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,5% -0,01 +5,9%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Nach der Erholung zum Wochenauftakt traten die Kurse weitgehend auf der Stelle. Händler sprachen von einem ruhigen Geschäft zum Unabhängigkeitsfeiertag in den USA. Neue Impulse dürften nun von den Halbjahresberichten ausgehen, in den USA startet die Berichtsaison in den kommenden Tagen. Im DAX steht der Bereich um 12.500 Marke im Blick: "Er bleibt Dreh- und Angelpunkt", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. Im Blick bleibt auch weiterhin der Euro. Mit 1,1350 Dollar hat er noch einen Tick nachgegeben und blieb damit eine potenzielle Stütze besonders für die exportorientierten europäischen Werte. VW gewannen nach guten US-Absatzzahlen 0,3 Prozent. In der Favoritenstellung blieben aber zunächst noch die Finanztitel. Der europäische Stoxx-Versicherungsindex wie der Banken-Index drehten im späten Geschäft leicht ins Minus, zeigten aber Relative Stärke. Im DAX haben Deutsche Bank mit einem Plus von 1,9 Prozent die Aktien der Commerzbank aus der Spitzenreiter-Rolle der vergangenen Tage verdrängt. Commerzbank gaben nun um 0,9 Prozent nach. Im MDAX stiegen Stada um 2,2 Prozent. Bain Capital und Cinven prüfen ein erneutes Gebot für Stada. Im TecDAX gewannen Wirecard gut 7 Prozent. Die Aktien des Konkurrenten Worldpay sprangen in London um 28 Prozent nach oben, nachdem Worldpay das Gesprächsinteresse von Vantiv und JP Morgan Chase Bank bestätigt hat. Für eine Überraschung sorgte die Nachricht über einen möglichen Zusammenschluss zwischen Gas Natural aus Spanien und EDP aus Portugal. Während es für Gas Natural um 0,6 Prozent nach unten ging, legten EDP um 1,6 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 17.37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1348 -0,02% 1,1350 1,1358 +7,9% EUR/JPY 128,43 +0,15% 128,24 128,79 +4,5% EUR/CHF 1,0954 +0,14% 1,0938 1,0949 +2,3% EUR/GBP 0,8782 +0,14% 0,8769 1,1392 +3,0% USD/JPY 113,19 +0,18% 112,99 113,38 -3,2% GBP/USD 1,2922 -0,17% 1,2944 1,2939 +4,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien haben am Dienstag negative Vorzeichen überwogen, nachdem Nordkorea erneut eine Interkontinental-Rakete getestet hatte - und das ausgerechnet am US-Unabhängigkeitstag, was weithin als Provokation aufgefasst wurde. In diesem Umfeld fiel die Börse in Sydney mit deutlichen Gewinnen auf. Überraschend gute Daten zum heimischen Verbrauchervertrauen und unerwartet stark gestiegene Umsätze im Einzelhandel ließen die Aktienkurse im Schnitt um 1,8 Prozent zulegen. Überdies hat die australische Zentralbank den Leitzins auf dem aktuellen rekordniedrigen Niveau von 1,50 Prozent bestätigt. Der "Aussie" gab daraufhin kräftig nach auf etwa 0,76 US-Dollar. Kurz vor Bekanntgabe des Zinsentscheids kostete er 0,7680 US-Dollar. Rund um den Unabhängigkeitstag in den USA agierten die Anleger eher vorsichtig. Der nordkoreanische Raketentest drückte die Börse in Seoul um 0,6 Prozent ins Minus. Noch deutlicher ging es in Hongkong nach unten. Kurz vor der Mittagspause hätten sich die Abgaben ohne ersichtlichen Grund verstärkt, berichteten Marktteilnehmer. Verkauft worden seien die Schwergewichte HSBC und Tencent, die 0,3 und 3,6 Prozent verloren. Im Fall von Tencent wurde später auf Befürchtungen verwiesen, dass Peking den Internet-Konzern stärker kontrollieren könnte. Unter Abgabedruck standen mit schwachen US-Vorgaben erneut die Technologie. Sony verbilligten sich um 1,7 Prozent. In Taiwan büßten Taiwan Semiconductor 1 Prozent ein und die Aktien des Apple-Zulieferers Hon Hai 3 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Continental investiert in Robotaxi-Anbieter Easymile

Continental setzt weiter auf automatisiertes Fahren. Der Technologiekonzern hat nach eigenen Angaben eine Minderheitsbeteiligung an der französischen Easymile erworben. Das Unternehmen entwickelt autonome Fahrsysteme, insbesondere elektrische fahrerlose Shuttles. Diese Fahrzeuge, auch Robo-Taxis genannt, werden in Zukunft als Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs eine entscheidende Rolle spielen, erwarten Experten.

Volkswagen kehrt in den Iran zurück

Volkswagen startet im August den Verkauf von Fahrzeugen im Iran. Mit dem Unternehmen Mammut Khodro wurde ein Vertrag geschlossen, der zunächst den Import der Volkswagen Modelle Tiguan und Passat vorsieht, wie der DAX-Konzern mitteilte. Damit sei die Marke Volkswagen nach über 17 Jahren wieder auf dem iranischen Markt vertreten.

Autoindustrie ziert sich bei Kostenübernahme für Diesel-Nachrüstung

Die deutschen Autohersteller sind noch unentschieden, ob sie die Kosten der geplanten Nachrüstung von Diesel-Autos vollständig übernehmen. Der Präsident des Verbandes der Autoindustrie, Matthias Wissmann, versprach den deutschen Autokäufern lediglich, dass die Hersteller die Kosten für die Entwicklung der Software tragen. Am 2. August trifft sich Deutschlands führende Industriebranche mit der Bundesregierung zum Nachrüst-Gipfel, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Die ausländischen Autobauer prüfen noch, ob sie sich an der Initiative beteiligen wollen.

Führungsduo soll die DZ Bank ab 2019 leiten

Nach der Fusion mit der WGZ Bank hat die DZ Bank frühzeitig über die künftige Führung des zusammengeschlossenen Instituts entschieden. Der Aufsichtsrat der DZ Bank ernannte Finanzvorstand Cornelius Riese und Uwe Fröhlich, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), zu Co-Vorstandsvorsitzenden ab dem 1. Januar 2019. Sie werden dann Wolfgang Kirsch ablösen. Der 62-jährige führt die DZ Bank seit 2006.

Hapag-Lloyd platziert Anleihe

Die Reederei Hapag-Lloyd hat eine unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 450 Millionen Euro platziert. Damit sei das ursprünglich angekündigte Volumen von 300 Millionen um 150 Millionen Euro erhöht worden, teilten die Hamburger mit.

Santander startet milliardenschwere Kapitalerhöhung

Für die Finanzierung der Aufräumarbeiten bei der gescheiterten Bank Banco Popular hat die spanische Banco Santander SA die angekündigte Kapitalerhöhung im Volumen von 7,1 Milliarden Euro gestartet. Im Zuge der von der Europäischen Zentralbank (EZB) orchestrierten Bankenrettung in Spanien hatte Banco Santander den Banco Popular Espanol Anfang Juni zum symbolischen Preis von einem Euro übernommen.

Italien erhält Genehmigung für Rettung von Monte dei Paschi

Italien darf der Krisenbank Monte dei Paschi di Siena unter die Arme greifen. Die EU-Kommission genehmigte formal die Rekapitalisierung der Bank mit Staatsgeldern in Höhe von 5,4 Milliarden Euro. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und der italienische Finanzminister Pier Carlo Padoan hatten sich Anfang Juni auf den Rettungsplan geeinigt.

Chinesischer Internetriese Tencent begrenzt Dauer von Spiel für Kinder

Mit Blick auf die "gesundheitliche Entwicklung von Kindern" hat der chinesische Internetriese Tencent die Nutzungsdauer für das beliebte Smartphone-Spiel "King of Glory" eingeschänkt. Minderjährige können seit Dienstag nur noch eine bis zwei Stunden pro Tag das Online-Game nutzen, wie Tencent mitteilte. Die Aktien des Unternehmens gingen unterdessen auf Talfahrt.

